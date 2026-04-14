Dynamo-Youngster Menzel ist zurück: Klassenerhalt "größer als alles andere"
Dresden - Tony Menzel ist zurück! Zum letzten Mal stand er am 1. November beim 0:2 im Berliner Olympiastadion in der Startelf. In Nürnberg durfte er wieder ran. Der 21-Jährige lieferte, spielte stark. So leitete der Youngster zusammen mit Vincent Vermeij (31) das Führungstor der Dynamos ein. Nach dem 2:0-Sieg stellte er sich den Medien.
TAG24: Tony, Glückwunsch zum Sieg! Sie standen endlich wieder in der Startelf. Wie schnell sind Sie ins Spiel gekommen?
Menzel: "Eigentlich ziemlich schnell. Ich habe nicht lange gebraucht, um reinzukommen. Ich kenne das ja noch aus der letzten Saison. Die Vorfreude, wieder von Anfang an spielen zu dürfen, war einfach riesig."
TAG24: Wie wichtig ist es für den Kopf, mal wieder von Beginn an zu spielen?
Menzel: "Klar, das tut gut. Aber am Ende muss jeder sein eigenes Befinden hinten anstellen. Es geht hier um den Klassenerhalt - und das ist größer als alles andere. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft funktionieren und zusammenhalten."
TAG24: Sie zeigten in der 2. Halbzeit immer wieder an, Sie müssen raus. Müssen wir uns Sorgen machen?
Menzel: "Nee, nee, alles gut. Das waren Krämpfe. Ich denke, das lag einfach daran, dass ich lange nicht mehr 90 Minuten in so einer Intensität gespielt habe. Es war schon ein sehr intensives Spiel."
Tony Menzel: "Da bekommt man Gänsehaut"
TAG24: Sie haben trotz vieler Ausfälle ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Kann man da von einer "Jetzt-erst-recht"-Mentalität sprechen?
Menzel: "Auf jeden Fall. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir jeden einzelnen Spieler brauchen. Das hat sich auch gezeigt, gerade bei Spielern, die vielleicht nicht auf ihrer angestammten Position gespielt haben. Ein großes Kompliment an die Mannschaft – das war wirklich top."
TAG24: Was war Ihrer Meinung nach ausschlaggebend für den Sieg?
Menzel: "Es war vor allem viel Kampf dabei. Wir haben viele Zweikämpfe geführt und sind extrem viel gelaufen. Dieser absolute Wille, das Spiel zu gewinnen, war entscheidend. Das hat man auch bei der Szene von Ben Bobzien vor dem zweiten Tor gesehen – das ist einfach purer Einsatz. Da bekommt man Gänsehaut."
TAG24: Neben dem Kampf waren in beiden Halbzeiten auch spielerische Lösungen zu sehen.
Menzel: "Ja, das stimmt. Defensiv war viel Kampf gefragt, aber mit dem Ball hatten wir eine gute Ruhe. Wir haben gute Wege in die Tiefe gefunden und es geschafft, uns in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Das war wichtig, auch um uns selbst zu entlasten."
TAG24: Die Unterstützung der Fans war wieder beeindruckend, oder?
Menzel: "Ja, total. Egal ob Heim- oder Auswärtsspiel – unsere Fans sind immer da und geben alles. Heute waren wieder unglaublich viele mitgereist. Das ist nicht selbstverständlich und bedeutet uns extrem viel."
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Titelfoto: IMAGO/Sportfoto Rudel