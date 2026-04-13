9000 lautstarke Dynamo-Fans in Nürnberg, aber es bleibt friedlich!

Dresden - So haben wir es gern! Das Zweitliga-Spiel im Max-Morlock-Stadion verlief nach Angaben der Nürnberger Polizei störungsfrei – mit einer Ausnahme. Die 45.000 Zuschauer im Max-Morlock-Stadion erlebten einen stimmungsvollen Nachmittag.

9000 Fans aus dem Dynamoland waren mit ins Frankenland gekommen. © IMAGO/Zink

Nach den Ausschreitungen beim Spiel von Dynamo gegen Hertha BSC rückte das Spiel gegen Nürnberg noch einmal besonders in den Fokus. Nach dem 2:0-Sieg der Sachsen zog die Nürnberger Polizei Bilanz.

9000 Fans aus dem Dynamoland waren im Frankenland dabei. Die Polizei setzte auf strikte Fantrennung. "Mehrere Hundertschaften der Bayerischen Bereitschaftspolizei sicherten das Stadion. Während des Spiels gab es keine Störungen", so die Polizei.

Die Anfahrt nach Nürnberg war im Grunde eine Schau. Die A4, die A72 und dann die A9 waren ein einziges schwarz-gelbes Meer. Schals flatterten aus den Autos mit Kennzeichen DD und den angrenzenden Kreisen.

Auf dem Rasthof in Pegnitz legten viele eine Pause ein. Da Oberfranken Einzugsgebiet der Clubberer ist, standen dort auch zahlreiche Fans des 1. FCN. Kein Streit, kein Zwist, kein Ärger. Einige Fans beider Teams unterhielten sich angeregt.