Dynamos Abwehrmann Boeder stellt klar: "Nicht schlechter reden, als es ist!"

Dynamos Abwehrspieler Lukas Boeder kehrt am Ostersonntag nach Saarbrücken zurück. Trotz der Niederlage gegen Osnabrück sieht er keinen Grund zur Panik.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Die Crunchtime der Crunchtime beginnt. Noch fünf Spiele stehen an. Dynamo Dresden hat noch zwei Topspiele in Saarbrücken am Sonntag, und in Bielefeld vor der Brust, darf noch gegen die Kellerkinder Sandhausen, Mannheim und Unterhaching ran. Gut: Dynamo ist Spitzenreiter und stünde auch im Falle einer Niederlage im Saarland noch auf einem Aufstiegsplatz.

Der größte Moment für Lukas Boeder (27, 2.v.l.) im Trikot des 1. FC Saarbrücken: Er schlug im DFB-Pokal im Vorjahr die Bayern mit 2:1 und gab die Vorlage zum Ausgleich durch Patrick Sontheimer. © IMAGO/Fussball-News Saarland Das würde allerdings die Spitze noch enger zusammenbringen. Der Druck würde ins Unermessliche steigen. Würde Dresden allerdings erstmals seit 2005 wieder im Saarland gewinnen, wären die Weichen wohl endgültig gestellt, dann hätten die Schwarz-Gelben sieben Punkte Vorsprung auf Saarbrücken und mindestens fünf auf Cottbus. Also sieben, weiterhin vier oder nur noch ein Punkt Vorsprung auf den 1. FCS. Andere Fakten gibt es nicht.

Dynamo Dresden Pleite für Dynamos Kammerknecht "ein Schlag in die Fresse" Sieben wären spitze. Doch dafür braucht es eine andere Leistung und ein anderes Auftreten als zuletzt beim 0:1 gegen Osnabrück. Das weiß auch Lukas Boeder (27), der von 2021 bis 2024 im Ludwigspark zu Hause war. "Mit einem Sieg im Rücken nach Saarbrücken zu fahren, wäre natürlich angenehmer gewesen. In dieser Liga bleibt es nicht ohne Grund immer so eng. Deswegen können wir trotzdem froh sein, dass wir mehr Punkte als Saarbrücken haben. So gehen wir in das Spiel auch rein", bleibt er trotzdem locker.

Das Saarland ist nicht das beste Punktepflaster für Dynamo Dresden