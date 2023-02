Dynamos Arslan denkt an Erdbeben-Opfer: "Was bleibt, sind gute Taten!"

Dresden - Die Superlative über Ahmet Arslan (28) gehen so schnell nicht aus. Auch am vergangenen Wochenende setzte Dynamo Dresdens Mittelfeldspieler auf die Halle-Gala sieben Tage zuvor noch einen drauf.

Ahmet Arslan (28) küsste nach seinem Tor zum 1:1 und nach dem Schlusspfiff den Trauerflor in Gedenken an die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. © Dennis Hetzschold

An allen drei Treffern war der 28-Jährige mehr oder minder direkt beteiligt. Den ersten machte er selbst, beim zweiten irritierte er entscheidend, beim dritten legte er für Jakob Lemmer auf.

14 Tore für Schwarz-Gelb sind derzeit absoluter Liga-Bestwert. Mit zusätzlichen fünf Vorlagen führt er auch die Scorer-Wertung der 3. Liga an.

35 Prozent der Dynamo-Tore hat er selbst erzielt, an 47,5 Prozent war er direkt beteiligt. Doch all das geriet schnell in den Hintergrund.

Denn Arslan war in Gedanken bei seinen Verwandten und all den Opfern der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien, er küsste auch den Trauerflor nach seinem Tor.

"Mir fehlen die Worte", sprach er sichtlich berührt und nachdenklich im Interview beim MDR und kämpfte mit den Tränen: "Ich habe auch Familie da, das geht mir... die Leute haben es einfach schwer."