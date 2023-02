Dynamos Arslan versteigert sein Trikot! Erlös soll Erdbeben-Opfern helfen

Ahmet Arslan (28) will den Erdbeben-Opfern in seinem Heimatland helfen. © Lutz Hentschel

Nach dem schweren Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze in der vergangenen Woche ist die Opferzahl inzwischen auf mehr als 40.000 angestiegen. Neben den Toten gibt es außerdem noch 80.000 Verletzte und Tausende Vermisste.

Diese Tragödie geht vor allem Ahmet Arslan nahe, denn der 28-Jährige ist Sohn türkischer Eltern und hat immer noch Verwandte in der Türkei.

Nun möchte er selbst helfen: Aus diesem Grund hat er am heutigen Dienstag auf seinem Instagram-Kanal verkündet, dass er eines seiner Trikots versteigern möchte. Der Erlös soll dann dem guten Zweck zugutekommen.

"Die Bilder der Zerstörung und des riesigen Leids, das dieses Erdbeben in Syrien und in meinem Heimatland, der Türkei, hinterlassen hat, machen mich einfach nur betroffen und traurig", schreibt der Rechtsfuß in seinem Post.

Fans und ebenfalls hilfsbereite Anhänger der SGD haben nun die Gelegenheit, Geld für das "Matchworn-Trikot" zu bieten, das Arslan am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen den SC Verl (3:2) getragen hat.