"Ernährung, Schlafen, Weinen": Dynamo-Spieler im Babyfieber

Vinko Sapina (30, l.) und Lukas Boeder (27) sollen als Jungväter noch enger zusammengerückt sein. © imago/eibner

"Ich liebe Kinder, ich mag den Austausch mit Kindern. Ich kann nur für mich sprechen, was sich verändert, wenn Kinder oder Babys im Umlauf sind. Das ist von null auf einhundert in eine andere Welt katapultiert, aber im positiven Sinne. Weil du einfach Dinge vergisst, die dich beschäftigen", freut sich Thomas Stamm (42) über den regen Nachwuchs in seinem Team.

Dynamos Coach weiß aber auch, dass dieser mentale Push physisch ein paar Probleme mit sich bringen kann:

"Es kann auch sein, dass es dir Schlaf raubt. Dann ist es vielleicht nicht gut. Wenn du wenig Rhythmus bekommst, kann das zu mehr Verletzungen führen. Aber wir haben das letztes Jahr nicht so viel gehabt.

Ich glaube schon, wenn du Vater wirst, dass das mehr positive Emotionen auslöst. Auch weil die Möglichkeit da ist, dass du sehr schnell immer wieder abschalten kannst, wenn es vielleicht mal nicht so läuft. Aber auch wenn es läuft, das relativiert sehr schnell alles."

Bestätigt auch Dynamos Stürmer Christoph Daferner, seit rund zwei Jahren Vater ist. "Der Ehrgeiz ist der gleiche geblieben", so der 27-Jährige.