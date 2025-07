Ist Niklas Hauptmann schon bereit für die Startelf von Dynamo?

Dresden - Kann er von Beginn an spielen, oder reicht es noch nicht? Dynamo Dresdens Fanseele blickt gebannt auf Niklas Hauptmann (29). Der Mittelfeldspieler trainierte diese Woche erstmals komplett mit der Mannschaft. Doch reicht das für die Startelf am Sonntag?

"20 Minuten ist jetzt noch nicht die Welt, aber es war ein guter Schritt. Es hat gut reingepasst in meinen persönlichen Plan nach der OP. Jetzt habe ich das erste Mal eine richtige volle Trainingswoche und die wollen wir gut nutzen", so der 29-Jährige.

Reicht es für den Vize-Kapitän schon für die Startelf gegen Greuther Fürth? © Lutz Hentschel

Eine Woche mehr Vorbereitung hätte Hauptmann sicherlich gerne noch genommen. Zumal gegen Freiburg die Lunge nach 20 Minuten noch etwas brannte.

"Dass du es in der Luft merkst, das ist vollkommen normal. Darauf bist du ja auch vorbereitet", erklärt der Mittelfeldmotor.

"Rein körperlich würde ich eine Woche mehr mit Sicherheit brauchen, aber aus Fußballer-Sicht sagst du: Lass uns einfach direkt starten. Deswegen freue ich mich auch, dass es losgeht und versuche, einfach die Zeit, die ich jetzt habe, zu nutzen, um ein paar Dinge aufzuholen. Natürlich ist in der Vorbereitung ein bisschen was auf der Strecke geblieben."

Coach Thomas Stamm (42) hatte dem Routinier aber schon vergangene Saison mehr oder weniger eine Stammplatz-Garantie ausgesprochen, "wenn er fit ist". Auch nach der Generalprobe gegen den SC Freiburg lobte der Schweizer Hauptmann wieder explizit, trotz der kurzen Einsatzzeit.

Gut möglich, dass er also auch am Sonntag direkt auf Hauptmann setzt. Der macht aber klar: "Darüber mache ich mir gar keine Gedanken, weil das erste Ziel war, eine volle Trainingswoche hinzukriegen und dann gucken wir einfach, was am Sonntag wird."