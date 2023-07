Dynamos Flügelflitzer findet neuen Verein: Conteh trägt künftig lila-weiß

Dresden/Osnabrück - Mit seinen Dribblings ließ er Gegenspieler oft alt aussehen. Dafür raubte Christian Conteh (23) mit seiner Torchancenverwertung den schwarz-gelben Fans in der Vorsaison oft den Nerv. Nun steht fest, dass der Flügelflitzer nicht mehr für Dynamo Dresden auflaufen wird. Stattdessen schließt sich der 23-Jährige dem VfL Osnabrück an, die genau wie Dresdens Erzrivale Erzgebirge Aue in lila-weißen Trikots auflaufen.