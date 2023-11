Dynamos große Unterschiede zur Vorsaison: Mehr Siege, Punkte, Tore und top Abwehr

Dresden - Lieber einer, der als Torjäger hervorsticht - siehe Ahmet Arslan (29) im Vorjahr mit 25 Treffern? Oder eher mehrere Spieler in der Torschützenliste? Das war eine Frage an Dynamo-Trainer Markus Anfang (49) vor der Partie in Köln. "Wenn es auf vielen Schultern verteilt wird, sind wir nicht so leicht ausrechenbar", sagte er.