Dynamos Kammerknecht muss für den Traum schwitzen

Dresden - Während seine Kollegen am kommenden Wochenende mal für zwei Tage die Füße hochlegen können, kommt Dynamo Dresdens Claudio Kammerknecht (25) wohl so richtig ins Schwitzen. Nicht etwa, weil spannende Tischtennis-Partien gegen Kollege Vinko Sapina (29) anstehen, der Innenverteidiger will zur Asien-Meisterschaft!