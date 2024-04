Ein Date mit Aue: Meißner schießt Dynamo ins Pokalfinale

Zwickau - Dynamo hat am 25. Mai ein Date mit seinem Erzrivalen FC Erzgebirge. Dresden gewann vor 7234 Zuschauern das Halbfinale im Sachsenpokal beim FSV Zwickau mit 2:1 (1:0) und trifft im Finale daheim auf Aue.

Dresden zeigt sich überlegen und geht in der 16. Minute in Führung. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Vier Tage nach der Trainerentlassung von Markus Anfang präsentierte sich die SGD anfangs konzentriert, verfiel in der zweiten Hälfte wieder in alte Muster. Die Tore schossen Robin Meißner (16./89.), Marc-Philipp Zimmermann (66.) glich zwischendurch aus.

Die Richtung war von Beginn an vorgegeben. Dresden, im 4-4-2 mit Dennis Borkowski und Robin Meißner als Spitzen, machte das Spiel. Zwickau baute eine Fünferkette auf, postierte davor noch zwei Sechser und versuchte aus einer sicher stehenden Abwehr mit Kontern Nadelstiche zu setzen. Auch wenn sich Dynamo immer mal wieder festrannte, das funktionierte besser als die FSV-Versuche, zu kontern.

Das erste Achtungszeichen setzte Jakob Lemmer (8.) mit einem Distanzschuss, scheiterte an Benjamin Leneis. Wenig später war dieser machtlos. Nach einem flotten Spielzug über rechts brachte Lemmer die Eingabe punktgenau auf den einlaufenden Meißner, der Leneis tunnelte - 1:0 (16.) SGD.

Die Systeme änderten sich auch nach der Führung nicht, Dresden blieb am Drücker und hätte nachlegen können. Wieder war es ein schneller Spielzug, am Ende scheiterte erst Meißner (25.) am FSV-Keeper, beim Nachschuss Lemmer.

Glück hatten die Westsachsen nach einer halben Stunde: Jonathan Meier zog im Strafraum ab, Kilian Senkbeil wehrte den Ball klar mit der Hand ab. Schiri Lars Albert stand daneben, pfiff aber nicht