Dynamos mögliche Abgänge: So steht es um Kother, "Oehmi" & Co.

Gleich drei Spieler könnten Dynamo Dresden noch in dieser Winter-Transferperiode verlassen.

Von Jens Maßlich

Dresden - Was geht noch bei Dynamo in Sachen Abgängen? Am Montag, 20 Uhr, schließt das Transferfenster in Deutschland und den meisten europäischen Ligen. Noch viel zu tun für Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39), alle Berater & Co.!

Ist das Kapitel Dynamo für Dominik Kother (25) nach nur einem Jahr schon wieder vorbei? © Lutz Hentschel Abgangskandidat Nummer eins war in den vergangenen Wochen Dominik Kother (25). Der Außenbahnspieler, der vergangenen Winter zur SGD kam und einen wichtigen Teil zum Aufstieg beisteuerte, ist quasi seit dem Wintertrainingslager aussortiert. Kother trainiert nur noch in der "U21" mit, hat keine Aussicht mehr auf einen Kaderplatz für die 2. Bundesliga. Ein Wechsel in die österreichische Bundesliga hat sich zerschlagen, zuletzt winkte ein Drittligist. Aber TAG24 weiß: Auch das hat sich zerschlagen. Der 25-Jährige bleibt bei Schwarz-Gelb. Ein Ausgang, der für beide Seiten sehr unzufrieden sein muss. Dresden bleibt auf einem Gutverdiener sitzen, Kother verliert ein wichtiges halbes Jahr in seiner Karriere.

Wer verlässt Dynamo Dresden im Winter?

Ist ein Abgangskandidat bei den Schwarz-Gelben: Claudio Kammerknecht (26). © Lutz Hentschel Die eigene Karriere muss auch Claudio Kammerknecht (26) im Blick haben. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft zum Saisonende aus - stand aber Ende letzten Jahres noch vor der Verlängerung. Eine Leihe ist damit aber ausgeschlossen. Geht "Kammer" jetzt (vorübergehend) in die 3. Liga? Aufstiegskandidat Energie Cottbus soll an einer Verpflichtung des 26-Jährigen interessiert sein - schwimmt aber nicht gerade im Geld. Kammerknechts Einsatzchancen sind (Stand jetzt) eher gering. Weder gegen Fürth noch gegen Magdeburg war Platz im Spieltagskader - wie auch für Jonas Oehmichen (21).

Jonas Oehmichen (21) bekommt nicht viel Einsatzzeit. © Lutz Hentschel

Dynamos Youngster braucht Spielpraxis, eine Leihe bietet sich an. Der 21-Jährige könnte im nächsten Halbjahr trotzdem weiter Schwarz-Gelb tragen. Denn auch hier weiß TAG24, ein Ziel für "Oehmi" könnte Alemannia Aachen sein. Gut möglich, dass schon heute auf der Abgangsseite wieder ein bisschen Bewegung kommt ...