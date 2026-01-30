Dynamo-Neuzugang Bobzien hat Feuer im Tank!

Dresden - Ben Bobzien (22) - ein Name wie Benzin. Ob er zündet, können die Dynamo -Fans vielleicht schon am Sonntag erleben, wenn es im so wichtigen Sechs-Punkte-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld geht. Der 22-Jährige hat in dieser Woche gänzlich Anschluss an seine neue Truppe gefunden. Aber wer ist der Junge eigentlich, der beim Bundesligisten FSV Mainz unter Vertrag steht und mit Dynamo seinen vierten Leihverein seit Januar 2023 gefunden hat?

Spaß am Fußball zeichnet Ben Bobzien (22) nach eigenen Worten aus. © Lutz Hentschel

Geboren wurde er am 29. April 2003 im hessischen Gießen, spielte seit der "U12" für die Mainzelmännchen, durchlief von da an sämtliche Nachwuchsstationen. Da er trotz Profivertrages den Durchbruch in Mainz noch nicht schaffte, ging er quasi auf Leihwanderschaft. Elversberg, Lustenau, Klagenfurt und nun Dresden.

Daher hatte er auch schon einige Trainer, den in Dresden allseits Bekannten Peter Pacult (66) zum Beispiel, oder auch Carsten Jancker (51). Von wem hat er am meisten gelernt? "Das ist schwierig zu sagen. Jeder Trainer ist unterschiedlich, jeder vertritt unterschiedliche Werte. Von Bo Hendriksen habe ich in dem halben Jahr in Mainz viel gelernt", so Bobzien.

Jetzt also versucht er sein Glück bei Thomas Stamm (42). Über ihn hat er sich bei Robert Wagner (22) erkundigt, mit ihm hat er im Junioren-Bereich beim DFB gespielt. "Wir waren dort immer zusammen aufm Zimmer." Wagner kam zwar erst kurz vor ihm nach Dresden, kennt Stamm aber aus Freiburg.

"Er hat mir erklärt, dass er mit dem Trainer gut klarkommt, ihn mag", so der Offensivspieler. Ob es bei ihm genauso wird, wird die (Einsatz-)Zeit zeigen.