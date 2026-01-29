Der 1. und der 100. Zweitliga-Torschütze für Dynamo: Was "Ossi" und Kofi gemeinsam haben

Dresden - Ein historisches Tor! Kofi Amoako (20) ist der 100. Zweitliga-Torschütze der SG Dynamo . Sein Tor zum 1:1 in Magdeburg brachte Dresden zurück in die Erfolgsspur und ihn in die Geschichtsbücher. "Das hat mir meine Freundin gleich erzählt", strahlt der 20-Jährige. Und, liebe SGD-Fans, wer war der Erste?

Karsten Oswald (heute 50, o.) setzte sich gegen Duisburgs Dirk Lottner (heute 53) durch, nahm den Ball mit der Brust an, drehte sich und traf zum 1:1. (Archivfoto) © imago/Dehli-News

Er ist heute 50 Jahre alt, eine Legende, und seine jüngere Tochter Emilia spielt jetzt in Schwarz-Gelb: Karsten Oswald (50). 7. August 2004: "Natürlich kann ich mich noch erinnern. So alt bin ich dann auch noch nicht", lacht Oswald.

Er schoss am 1. Spieltag der Saison 2004/2005 im Heimspiel gegen Duisburg das 1:1. "Wir lagen 0:1 zurück, dann haben wir innerhalb von neun Minuten drei Tore gemacht und 3:1 gewonnen. Das war so ein bisschen die Euphorie des Aufsteigers", so der einstige Mittelfeld-Malocher.

Kann er sich noch an die Einzelheiten des Treffers erinnern? "Das war ein Freistoß von der Seite. Ich habe mich gegen Dirk Lottner durchgesetzt, den Ball mit der Brust runtergenommen, gedreht und mit links eingeschweißt", glänzen die Augen. Mit der Brust gestoppt - auch noch technisch anspruchsvoll!

"Ja, natürlich. Auch das gab es damals schon", lacht "Ossi". Er war also der Erste, Amoako der 100. "Das ist cool", grinst Amoako.