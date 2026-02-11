Dynamos Neuzugänge zeigen Wirkung - auf und neben dem Platz

Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist bei Dynamo jetzt nicht anders gewesen. Doch: Die Neuzugänge hinterlassen Wirkung, auf dem Feld und daneben.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Konkurrenz belebt das Geschäft. Diesen Satz hat jeder Trainer schon irgendwann einmal gebracht - und auch jeder Spieler, wenn er einen Neuzugang vor die Nase gesetzt bekommen hat. Das ist bei Dynamo jetzt nicht anders gewesen. Doch: Die Neuzugänge hinterlassen Wirkung, auf dem Feld und daneben.

Thomas Stamm (42, M.) hat derzeit die Qual der Wahl und muss viele knifflige Personal-Entscheidungen treffen. © Lutz Hentschel Torhüter Elias Bethke (22) hat noch keine Minute für die SGD gespielt. Aber er pusht Tim Schreiber (23). Dieser weiß, große Fehler kann er sich nicht erlauben. Auf Schalke waren es wenige. Viel mehr blieb die Rettungstat direkt vor dem 2:2 in Erinnerung. Schreiber liefert.

Auf dem Feld hat sich Thomas Keller (26) längst etabliert, Robert Wagner (22) ebenso. Er fehlte nur aufgrund seiner Ampelkarte. Jason Ceka (26) hat immer gespielt, Jonas Sterner (23) auch. Ben Bobzien (22) kam zweimal von der Bank. Alle sechs Neuen haben die Qualität im Kader erhöht. Jetzt stehen den fünf neuen Feldspielern nur drei Abgänge gegenüber. Heißt: Allein die Kadernominierung wird für Trainer Thomas Stamm (42) noch schwieriger als im Herbst. Dynamo Dresden Wieder getroffen: Dynamo-Verteidiger Keller kann auch Offensive! "Es wird immer wieder Härtefälle geben", sagte er vor dem Spiel auf Schalke.

Vinko Sapina, Claudio Kammerknecht, Jan-Hendrik Marx und Friedrich Müller fehlten zuletzt

Zuletzt fehlte sogar Vinko Sapina (30, 2.v.r.), obwohl er wieder gesund war. © Lutz Hentschel Und die gibt es. Claudio Kammerknecht (26)? Verschwunden! Jan-Hendrik Marx (30)? Verschwunden! Friedrich Müller (19)? So schnell verschwunden wie er auftauchte!

Und in Gelsenkirchen erwischte es sogar Vinko Sapina (30), obwohl Wagner, der dessen Position eingenommen hat, eben gesperrt fehlte. "Er war eine von ganz vielen schwierigen Entscheidungen, die es in den nächsten Wochen auch geben wird", ließ sich Stamm zum Thema Sapina nicht viel mehr entlocken. Dynamo Dresden Dynamo-Kapitän Kutschke will vom Gerede nichts mehr hören Er erklärte aber auch vor wenigen Tagen, "dass wir im Laufe der Rückrunde alle Spieler brauchen werden." Sperren, Krankheiten, Verletzungen - alle möglichen Szenarien meint er damit. Was ihn aber auch gefallen wird: Die zuletzt nicht für die Stammelf berücksichtigten Spieler geben Vollgas. Auf Schalke kam zum Beispiel Konrad Faber (28) für Sterner, spielte keineswegs schlechter. Im Gegenteil. Sterner hat noch nicht die Stabilität des Vorjahres, die kann er vielleicht auch noch nicht haben. Faber gab Gas und zeigte seinem Trainer: Ein Qualitätsverlust ist er nicht, wenn er spielen sollte. Insgesamt eine tolle Situation für den Coach.