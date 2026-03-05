Dynamos Pauli will nicht nur Tore verhindern: "Der Thomas Keller macht es ja gut vor"

Dresden - Wild war das Hinspiel , und auch am Sonntag (13.30 Uhr) hält Julian Pauli (20) im Wildpark eine "wilde Partie" durchaus für möglich. Dynamos Innenverteidiger hat sich dafür sogar etwas ganz Besonderes vorgenommen - vor allem aber soll es nicht wieder drei Gegentore geben.

Nach seinem Kopftreffer auf Schalke musste Julian Pauli (20) aussetzen. © IMAGO/DeFodi Images

"Ich habe das mir ehrlich gesagt jedes Spiel auch vorgenommen, da mal ein Ding reinzuhauen. Der Thomas Keller macht es ja gut vor. Ich hoffe, dass das jetzt mein Fall sein wird, dass ich bald ein Tor schießen werde", erklärt Pauli auf die Frage, wenn er denn endlich mal sein erstes Saisontor schießen will und Dynamos Fans auch seinen Nachnamen mal lautstark brüllen dürfen.

"Kommt ja jetzt drauf an. Wenn ich gegen Karlsruhe treffen sollte, leider nicht." Ein Tor wäre trotzdem gut, vielleicht ja nach einer Standardsituation - gern auch per Kopf. Der ist auch wieder völlig intakt, wie ja bereits die Partie zuletzt gegen den SV Darmstadt gezeigt hat. Die zwei Partien zuvor gegen Hannover und Elversberg hatte er verpasst.

"Es war echt was Wildes bei mir letztes Jahr gewesen mit vier Monaten Pause. Und da ist man noch mal ein bisschen vorsichtiger. Ich habe mir auch ein oder zwei Gedanken darüber gemacht, ob das was Längeres ist. Aber ich hatte nicht so schlimme Symptome wie damals, deswegen war ich mir sicher, dass es wieder schneller geht."

Ersatzmann Friedrich Müller (20) hatte es stark gemacht - findet auch Pauli. Aber Dynamos Erfolgs-Innenverteidiger-Duo wird auch in Karlsruhe wieder parat stehen.