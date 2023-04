Dynamos Problem mit den Gelben Karten: Coach Anfang muss sogar auf die Tribüne!

Saarbrücken/Dresden - Null Rote und null Gelb-Rote Karten. Dynamo Dresdens Bilanz bis zum 31. Spieltag konnte sich bisher im Bereich Platzverweise sehen lassen. Kein anderes Drittliga-Team kann eine vergleichbare vorweisen. Doch eine andere Statistik fällt der SGD so langsam auf die Füße.

"Bei 'Haupe' war das schon bitter. Ich weiß gar nicht, ob er seinen Gegenspieler beim Foul zur ersten Karte überhaupt getroffen hat. Beim zweiten Mal bekommt er einen Rempler, das ist schon ärgerlich!", so Anfang.

Besser ist es auch in Saarbrücken nicht geworden, denn zählt man die Gelben Karten für Teammanager Justin Löwe (24) und Coach Markus Anfang mit, dann hat die Sportgemeinschaft bei ihrer achten Saison-Niederlage sogar über dem Schnitt "performt".

Denn zu den fairsten Teams der Liga gehörte das Team von Markus Anfang (48) trotzdem bei weitem nicht. 93 Gelbe Karten - im Schnitt also drei pro Spiel - sorgten nämlich trotzdem nur für Platz 15 in der Fairplay-Tabelle der 3. Liga .

Schiri Robin Braun (27) zeigte Markus Anfang (48) beim Spiel in Mannheim eine der insgesamt vier Gelben, die dieser als Dynamo-Trainer bisher sah. Gegen Waldhof muss er deshalb auf die Tribüne. © imago/Jan Hübner

Lewald sah bereits in der 2. Minute völlig berechtigt den gelben Karton - eine Hypothek für den Innenverteidiger. Denn fortan musste er quasi das gesamte Spiel mit angezogener Handbremse agieren.

Ob der drohende Platzverweis im Hinterkopf auch für sein zögerliches Agieren bei den beiden Gegentoren ausschlaggebend war, blieb ungeklärt. Anfang: "'Kuba' hat schon länger mit vier Gelben Karten gespielt, jetzt ist es eben so gelaufen und er ist gesperrt."

In Saarbrücken fehlte bereits Kyu-Hyun Park (22) aufgrund seiner fünften Gelben Karte, am Samstag gegen Mannheim müssen Lewald und Hauptmann ersetzt werden - so wie auch der Coach.

Anfang darf aufgrund seiner vierten Gelben Karte nicht an der Seitenlinie stehen: "Die Mannschaft wird das nicht wahnsinnig beeinträchtigen", so der 48-Jährige. "Die kriegen das hin, ich bin ja auf der Tribüne und vielleicht haben wir die Möglichkeit, das ein oder andere zu kommunizieren."

Geht es nach Dynamos früheren Bundesliga-Coach Helmut Schulte (65, über 30 Jahre im Fußballgeschäft tätig), ist die Rolle eines Übungsleiters eh überschätzt: "Grundsätzlich sage ich, der Einfluss eines Trainers wird sowohl im Erfolg als auch im Misserfolg überschätzt. Die Spieler gewinnen die Spiele." Was es am Samstag zu beweisen gilt!