Dynamos seltene Wackler in der Defensive: "Entspricht nicht unserem Anspruch"

Dresden - Es klingt immer ein bisschen blöde, wenn man verliert, aber für sich deklariert, die bessere Mannschaft gewesen zu sein. Das war am Freitag in Düsseldorf so. Dynamo war besser. Die Statistiken weisen lediglich zwei Fakten auf, in denen die Fortuna vorne war. Im Endergebnis und in der Laufdistanz. Alle anderen sprachen für die Schwarz-Gelben, teilweise sogar deutlich.

Dynamo kam zwar in der Offensive zum Zug. Vincent Vermeij (31) und Co. ließen aber die Effektivität vermissen. © imago/Ulrich Hufnagel

Aber am Ende stand ein 1:3 und das hatte Gründe. Welche, die man längst überwunden glaubte. Denn bis vor dem Spiel am Rhein stellte Dynamo die beste Abwehr der Rückrunde, lag bei nur 13 Gegentoren.

Jetzt sind es 16 - und selbst das ist nach Hannover jetzt immer noch der zweitbeste Wert. Aber an jenem Abend passte im defensiven Verhalten nicht viel zusammen. Dresden half bei allen Gegentoren mit.

"Im letzten Drittel waren wir nicht so sauber wie in den vergangenen Wochen. Das hat uns am Ende das Spiel gekostet", erklärt Trainer Thomas Stamm (43), dass es auch vorn hakte.

"Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir defensiv nicht gut genug waren. Vor allem beim ersten und dritten Gegentor haben wir nicht konsequent genug verteidigt. Es entspricht nicht unserem Anspruch, kurz vor der Pause noch ein so einfaches Gegentor zu kassieren", hadert er: "Die Tiefe haben wir nicht so verteidigt, wie wir es eigentlich müssen und wie wir es in den letzten Wochen auch gut gemacht haben."