13.06.2026 10:30 "Super gemacht": Müllers Weg ist ein Fingerzeig für Dynamo-Talente

NLZ-Leiter Marco Hartmann will Jugendspieler bei Dynamo Dresden nach oben bringen. Mit Friedrich Müller ist schon da. Er soll nun den nächsten Schritt gehen.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Mit Jonas Oehmichen (22), Tony Menzel (21) und Friedrich Müller (20) haben in der abgelaufenen Saison drei Jungs aus dem eigenen Nachwuchs ihr Debüt in der 2. Bundesliga gefeiert. Vor allem Müller spielte sich in der Rückrunde in der Innenverteidigung fest. Das hat gezeigt, die Durchlässigkeit von den Junioren zu den Herren ist bei Dynamo Dresden absolut gegeben.

NLZ-Leiter Marco Hartmann (38) will Jugendspieler nach oben bringen, die anschließend eine relevante Rolle einnehmen sollen. © Lutz Hentschel Müller ist das beste Beispiel dafür und auch ein Fingerzeig für alle anderen Dynamo-Talente. Es ist möglich, über den Nachwuchs Profi bei Dynamo zu werden. "Auf jeden Fall. Wenn man sich mal umschaut, es ist gar nicht so einfach, die Jungs oben reinzubringen, auch in anderen Nachwuchsleistungszentren nicht", sagt Marco Hartmann (38), NLZ-Chef bei Dynamo. "Die Frage dabei ist: Wer schafft es denn, relevant in den Profikader reinzukommen? Relevant ist für mich die Unterscheidung. Haben die Talente nur Teileinsätze oder tragen sie einen großen Beitrag dazu bei, Erfolg zu haben? Im letzten Sommer war für uns klar: 'Friede' kann der Spieler sein, der es relativ schnell schafft. Er bringt physisch alles mit für den Männerbereich. Und er hat das super gemacht", freut sich "Harti" über die Entwicklung von Müller. Dynamo Dresden Dynamo lotst Sturm-Juwel von Eintracht Frankfurt an die Elbe! Er trainierte seit Sommer 2025 bei den Profis mit, spielte aber vorerst in der U21 in der Landesliga. Er entwickelte sich Schritt für Schritt weiter.

Friedrich Müller soll bei Dynamo Dresden jetzt den nächsten Schritt gehen