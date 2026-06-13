Hauptmanns Rekord hält: Selbst Amoako spült Dynamo nicht so viel in die Kasse

Dresden - Mit dem Verkauf von Kofi Amoako (21) zu Bundesligist Hamburger SV wurden laut transfermarkt.de 1,8 Millionen Euro in die Kassen der SG Dynamo gespült. Der 20-Jährige ist somit der drittteuerste Transfer der Dresdner Vereinsgeschichte. An Spitzenreiter Niklas Hauptmann (29) kommt er aber nicht heran.

Kofi Amoako (21) hat zuletzt gutes Geld in die Kassen gespült. Rekordträchtig war die Summe aber nicht. © DPA/Robert Michael

Blickt man auf die Summen seit Sommer 2021, so hat Dynamo insgesamt 5,60 Millionen Euro (laut transfermarkt.de) an Ablösen für Spieler erhalten.

Amoako war in diesem Zeitraum der teuerste Verkauf mit jenen 1,8 Millionen Euro. Ebenfalls im Millionenbereich lag Ransford Königsdörffer (24), der 2022 für 1,4 Millionen Euro zum HSV transferiert wurde.

Im selben Jahr verließ Christoph Daferner (28) für 1,0 Millionen Euro Dynamo und wechselte nach Nürnberg. Während "Dafi" seit zwei Jahren wieder bei der SGD spielt, zog "Ransi" vor wenigen Wochen weiter zum FSV Mainz.

An den immer noch gültigen Rekordtransfer von Niklas Hauptmann kommt aber keiner heran. Der jetzige Dynamo-Kapitän, der am 27. Juni 30 Jahre jung wird, ging im Jahre 2017 für 3,4 Millionen Euro von Dresden zum 1. FC Köln.

Fünf Jahre später kehrte er nach Sachsen zurück. Auf Platz zwei steht noch immer Marvin Stefaniak (31), für dessen Wechsel nach Wolfsburg 2017 kassierte Dynamo 2,0 Millionen Euro. Amoako schob sich jetzt auf Rang drei, den er sich mit Ulf Kirsten (60) teilt.