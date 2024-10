Dynamos Siegtorschütze im Babyglück! "OBM" erlebt schönsten Moment, "seit ich in Dresden bin"

Dresden - Daumen in den Mund, Ball unters Trikot: Nuckeljubel bei Oliver Batista Meier . Er feierte den 2:1-Siegtreffer gegen die Zweite aus Hannover mit einer speziellen Geste. Für den 23-Jährigen waren es jetzt Tage voller Glück.

Er kam beim Stand von 0:1 in die Partie, gab dem Angriffsspiel eine neue Note, brachte Schwung herein, auch wenn nicht alles klappte.

"Meine ganze Familie freut sich mit, es war eine Erleichterung. Ich hoffe, dass es so weitergeht", konnte er sein Glück nicht fassen. "Das war der perfekte Moment. Der schönste, seit ich in Dresden bin", so "OBM".

Das Tor zum 2:1. Danach war im Stadion kein Halten mehr. © Lutz Hentschel

Der offensive Feingeist hofft jetzt natürlich, dass der Knoten bei Dynamo geplatzt ist.

"Ich hoffe es. Es ist schwer, aus so einer Phase herauszukommen. Das haben wir jetzt geschafft. Das gehört auch mit dazu. Wir haben nicht das beste Spiel gemacht, aber am wichtigsten sind die drei Punkte. Für das Pokalspiel am Mittwoch war das gut fürs Selbstvertrauen."

Mittwoch (20.45 Uhr) geht es in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Zweitligist Darmstadt. Alle fiebern jetzt daraufhin. "Es ist eine Freude, da mitzuspielen. Wir freuen uns alle darauf und wissen, was in diesem Stadion möglich ist."