Dynamos Stamm klettert im Trainer-Ranking, nur zwei liegen noch vor ihm
Dresden - Fußball ist schnelllebig, das ist nicht erst seit heute so. Das ist es schon lange Zeit. Besonders die Haltbarkeit von Trainern läuft fix ab. Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm (43) geht in seine dritte Saison - und steht damit unter allen 18 Übungsleitern der 2. Liga zusammen mit Miroslav Klose (47) vom 1. FC Nürnberg auf Rang drei!
Wenn es sportlich nicht läuft, ist der Trainer das schwächste Glied in der Kette und muss gehen. "Ja, das ist so. Ich würde mir manchmal wünschen, die Vereine hätten etwas mehr Geduld", sagte der 43-Jährige während seines Saisonfazits gleich nach dem letzten Spieltag.
"Es ist sehr oft so, Ruhe und Kontinuität bringen den Erfolg. Es ist immer besser, wenn man etwas aufbauen kann", erklärte er und verwies auf seinen Ex-Klub Freiburg, wo Christian Streich (60) zwölf Jahre lange Trainer war.
In Dresden standen die Verantwortlichen immer hinter Stamm, was gerade bei Dynamo auch nicht immer der Fall war. Nach der Wende waren nur Christoph Franke und Uwe Neuhaus länger im Amt als er. Nun haben aber die Bosse begriffen. Auch im schwierigen Herbst gab es kein Gewackel. Der Erfolg gab allen recht.
Energie-Chefcoach Wollitz belegt Rang zwei
Wie schnelllebig alles ist, zeigt auch die Reihenfolge der Trainer, die am längsten im Amt sind. Unangefochten auf Rang eins steht natürlich Frank Schmidt (52) vom 1. FC Heidenheim. Er ist seit dem 1. Juli 2007 Coach des Vereins von der Ostalb. 2007! Da war das deutsche Sommermärchen gerade einmal ein Jahr alt. Schmidt geht in seine 20. Saison! Davor kann man nun den Hut ziehen.
Auf Rang zwei folgt Claus-Dieter Wollitz (60) von Aufsteiger Energie Cottbus. Er ist seit dem 1. Juli 2021 zum dritten Mal im Amt bei den Lausitzern, führte sie von der Regionalliga bis in die 2. Liga. Und dann kommen schon Stamm und Klose, die beide am 1. Juli 2024 bei ihren jetzigen Vereinen starteten.
Vier Vereine beginnen die Saison mit einem neuen Trainer, darunter sind die beiden Absteiger Wolfsburg (Tobias Strobl, 38) und St. Pauli (Marcel Rapp). Dazu kommen der Karlsruher SC (Maximilian Senft, 36) und Arminia Bielefeld (Oliver Kirch, 43).
Titelfoto: Lutz Hentschel