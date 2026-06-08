08.06.2026 05:35 Dynamos Stamm klettert im Trainer-Ranking, nur zwei liegen noch vor ihm

Thomas Stamm geht als Chefcoach in seine dritte Saison bei Dynamo Dynamo und belegt damit Rang drei im Trainer-Ranking.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Fußball ist schnelllebig, das ist nicht erst seit heute so. Das ist es schon lange Zeit. Besonders die Haltbarkeit von Trainern läuft fix ab. Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm (43) geht in seine dritte Saison - und steht damit unter allen 18 Übungsleitern der 2. Liga zusammen mit Miroslav Klose (47) vom 1. FC Nürnberg auf Rang drei!

Teilen sich Rang drei: Dynamo-Coach Thomas Stamm (43, l.) und Miroslav Klose (47) vom 1. FC Nürnberg. © Lutz Hentschel Wenn es sportlich nicht läuft, ist der Trainer das schwächste Glied in der Kette und muss gehen. "Ja, das ist so. Ich würde mir manchmal wünschen, die Vereine hätten etwas mehr Geduld", sagte der 43-Jährige während seines Saisonfazits gleich nach dem letzten Spieltag. "Es ist sehr oft so, Ruhe und Kontinuität bringen den Erfolg. Es ist immer besser, wenn man etwas aufbauen kann", erklärte er und verwies auf seinen Ex-Klub Freiburg, wo Christian Streich (60) zwölf Jahre lange Trainer war. In Dresden standen die Verantwortlichen immer hinter Stamm, was gerade bei Dynamo auch nicht immer der Fall war. Nach der Wende waren nur Christoph Franke und Uwe Neuhaus länger im Amt als er. Nun haben aber die Bosse begriffen. Auch im schwierigen Herbst gab es kein Gewackel. Der Erfolg gab allen recht.

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