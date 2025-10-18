Dynamo-Coach Stamm muss in Münster Personalpuzzle lösen

Münster/Dresden - Im Tor und in der Viererkette muss Thomas Stamm (42) ein wenig rotieren, offensiv eigentlich nicht. Trotzdem stellt sich vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13 Uhr) in Münster die Frage, ob Dynamos Coach gleich die große Keule zückt.

Christoph Daferner und Vincent Vermeij (v.l.) als Doppelspitze? Eher unwahrscheinlich. © Lutz Hentschel

Denn beim Testspiel in Auerbach gegen Regensburg wurde zur Abwechslung mit zwei echten Spitzen agiert. Stefan Kutschke (36) durfte neben Vincent Vermeij (31) ran. Auch eine Option für das Preußenstadion?



"Grundsätzlich kann das passieren. Aber es war eher dem geschuldet, dass wir Stefan und Vincent, die beide wenig gespielt haben, eine Systematik finden lassen wollten, die bei dem Testspiel gut passen kann", so Stamm.

"Es ist aber nicht erst seit dem Spiel, und seit 'Vinc' alles wieder mitmachen kann, eine Überlegung, ab und zu auch mal mit zwei Spitzen zu spielen. Dann hast du aber im Übergangsspiel vielleicht auch einen Spieler weniger."

Je nachdem, ob dann auch auf Dreierkette umgestellt wird. Aktuell scheint das keine Option, denn mit Sascha Risch (25) und Julian Pauli (20) fehlen gleich zwei Defensiv-Akteure verletzt.

Innenverteidiger Claudio Kammerknecht (26) musste zudem ordentlich Reisestrapazen von seinem Länderspiel-Trip mit Sri Lanka wegstecken.