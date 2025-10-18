Dynamo-Coach Stamm muss in Münster Personalpuzzle lösen
Münster/Dresden - Im Tor und in der Viererkette muss Thomas Stamm (42) ein wenig rotieren, offensiv eigentlich nicht. Trotzdem stellt sich vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13 Uhr) in Münster die Frage, ob Dynamos Coach gleich die große Keule zückt.
Denn beim Testspiel in Auerbach gegen Regensburg wurde zur Abwechslung mit zwei echten Spitzen agiert. Stefan Kutschke (36) durfte neben Vincent Vermeij (31) ran. Auch eine Option für das Preußenstadion?
"Grundsätzlich kann das passieren. Aber es war eher dem geschuldet, dass wir Stefan und Vincent, die beide wenig gespielt haben, eine Systematik finden lassen wollten, die bei dem Testspiel gut passen kann", so Stamm.
"Es ist aber nicht erst seit dem Spiel, und seit 'Vinc' alles wieder mitmachen kann, eine Überlegung, ab und zu auch mal mit zwei Spitzen zu spielen. Dann hast du aber im Übergangsspiel vielleicht auch einen Spieler weniger."
Je nachdem, ob dann auch auf Dreierkette umgestellt wird. Aktuell scheint das keine Option, denn mit Sascha Risch (25) und Julian Pauli (20) fehlen gleich zwei Defensiv-Akteure verletzt.
Innenverteidiger Claudio Kammerknecht (26) musste zudem ordentlich Reisestrapazen von seinem Länderspiel-Trip mit Sri Lanka wegstecken.
Dynamo Dresdens Defensive: Wie frisch ist Claudio Kammerknecht?
"Dann müssen wir bei Claudio gut reinhören, wie er die Reisestrapazen überstanden hat. Da müssen wir für die Mannschaft, aber auch für ihn, gute Entscheidungen treffen. Guter Schlaf beispielsweise, das darf man nicht unterschätzen. Sonst kommen Verletzungen", so Stamm, der sich auch zumindest öffentlich noch nicht auf den Pauli-Ersatz festlegen wollte:
"Wir haben ein paar Optionen. Alex Rossipal ist wieder fit, Lars Bünning hat in der Startphase viel gespielt. Gegen Regensburg haben wir ja ein, zwei Sachen ausprobiert, die passen können."
Vermutlich werden beide spielen, der eine als Linksverteidiger, der andere daneben in der Innenverteidigung. Letztlich aber auch egal, wer auflaufen wird, wichtig ist nur: Drei Punkte müssen her!
Denn, da macht der Coach auch keinen Hehl daraus, "dass der Punkteschnitt nicht reicht, da muss ich nicht hochrechnen. Dass wir eher Siege als Unentschieden einfahren müssen, ist klar."
Titelfoto: Lutz Hentschel