Preußenstadion für Grill kein gutes Terrain, aber hält der Dynamo-Keeper die erste Null fest?

Dresden - Lennart Grill (26) auf die Eins! Diese Forderung gab's beim ein oder anderen Dynamo -Fan in den vergangenen Wochen. Jetzt in Münster wird der Torwartwechsel Realität, weil die Handverletzung von Tim Schreiber (23) keinen Einsatz zulässt.

An Münster hat Dresdens Keeper (l.) nicht ganz so gute Erinnerungen. © IMAGO/Kirchner-Media

Ob nun Grill oder Daniel Mesenhöler (30) als Ersatz, darauf wollte sich Thomas Stamm (42) zunächst nicht festlegen.

"Grundsätzlich ist auf jeder Position immer ein offener Konkurrenzkampf. Lennart war zuletzt auf der Bank, aber wir haben mit beiden die Tage so genutzt, dass wir die zwei Optionen haben. Ich habe bei beiden ein gutes Gefühl, wenn es die Jungs braucht", erklärt Dynamos Coach.

Weil aber Grill zuletzt die Nummer zwei war, sollte er sicherlich auch am Samstag ganz oben auf dem Spielberichtsbogen stehen.

"Wir haben uns die letzten Wochen nicht aus Jux und Tollerei für Lennart auf der zweiten Position hinter Tim entschieden. Aktuell hat er eine Nasenlänge vorn", gibt auch Stamm zu.

Zum Glück hält der Schweizer nicht viel von Statistiken. Denn schaut man auf die von Grill, dann kommt der mit Preußen Münster nicht so wirklich zurecht. In drei Spielen gab's ein Remis und zwei Niederlagen. Eine verschuldete er selbst.