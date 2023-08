Dynamos Sturm sucht noch Balance, "Haupe" hat sie schon

Dresden - So schnell geht's manchmal. Aus "zu wenig Torchancen kreiert" wurde binnen fünf Tagen "zu wenig aus den Torchancen gemacht". Dynamo Dresdens Offensive sucht noch ihre Topform, Niklas Hauptmann (27) hat sie dagegen schon früh gefunden.

Niklas Hauptmanns (27, v.) Tor zum 2:0 war elegant und abgezockt zugleich. © Matthias Rietschel

"Cool, freut mich. War ja nach dem Abgang von 'Ahmo' auch ein bisschen die Aufgabe, mehr vorne reinzugehen. Hat wieder gut geklappt", freute sich der Mittelfeldspieler nach dem Sieg und seinem Tor gegen Mannheim.



Zwei Tore in drei Spielen - vergangene Saison brauchte der technisch versierte Linksfuß noch 22 Partien dafür.

Nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 spielte sich der 27-Jährige immer mehr in den Rausch.

"So ein Tor gibt dir noch einmal einen kleinen Push, dann spielst du vielleicht mit noch mehr Selbstbewusstsein. Du wirst getragen, trotzdem heißt es die Balance zu halten", so "Haupe". Doch die Balance in Sachen Chancenverwertung stimmt noch nicht.

"Wichtig war, dass wir nach dem Spiel gegen Sandhausen viele Torchancen kreiert und gut nach vorne gespielt haben sowie immer wieder in der Lage waren, das Tempo noch einmal zu erhöhen", sieht's Markus Anfang (49) trotzdem positiv.