Dynamos Wackelkandidat überzeugt und trifft dreimal beim Sieg in Bautzen

Stefan Kutschke (34) traf zum 1:0 für Dynamo, die Kapitänsbinde trug er jedoch nicht. © SG Dynamo Dresden/Dennis Hetzschold

Ehe die Schwarz-Gelben ins Rollen kamen, dauerte es gegen den tapferen Gastgeber aber etwas. Stefan Kutschke (45.), Tony Menzel (49.), Manuel Schäffler (56./82./84.) und Panagiotis Vlachodimos (67.) trafen.

Die erste Erkenntnis des Testspiels: Paul Will und Kutschke standen beide in der Startelf. Die Kapitänsbinde trug Will - schon ein Fingerzeig auf die Saison?

Die größeren Chancen in der ersten Hälfte hatte Bautzen. Nach zwei, drei Unzulänglichkeiten in der Dynamo-Abwehr, stand Moritz Noack (26.) allein vor Stefan Drljaca, überwand ihn auch, doch Jonathan Meier klärte kurz vor der Linie.

Eine Viertelstunde später verschätzte sich Drljaca bei einem weiten Ball, köpfte ihn nach oben in die Luft, Budissen-Kapitän Tom Hagemann nahm das Leder volley und traf das Außennetz (41.).

Ansonsten war Dresden tonangebend - logisch. Aber wie es manchmal bei einem Testspiel in der Anfangsphase der Vorbereitung so ist - und daher nicht überbewertet werden sollte - es war nicht viel los auf der Müllerwiese.