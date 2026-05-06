Eckig, kantig, ehrlich! Dynamo-Gesicht Kutschke sagt Tschüss

Dresden - Ganz so überraschend kommt die Nachricht nicht. Maximal der Zeitpunkt ist es. Nach dem Testspiel Ende März gegen Mlada Boleslav äußerte sich Stefan Kutschke (37) zum Ende seiner Laufbahn. Erst Klassenerhalt, dann Zukunft.

Das Foto wird am Montag ein Jahr alt: Stefan Kutschke (37) bei der Aufstiegsfeier. Sein letztes großes Ziel ist nun der Klassenerhalt mit seiner SGD. © Lutz Hentschel

"Und ich will nicht, dass der Name Stefan Kutschke im Mittelpunkt steht", sagte er vor sechs Wochen. Jetzt ist der Zeitpunkt doch schon da: Der 37-Jährige macht Schluss! Kurz vorm möglichen Klassenerhalt am Samstag in Braunschweig macht der Kapitän der SG Dynamo Nägel mit Köpfen und hängt seine Töppen an selbige.

"Ich hoffe, dass ich nicht irgendwann zurückmuss zu meiner Ausbildungsstätte, auf die Agentur für Arbeit. Das wäre mein großer Wunsch. Aber da wird es weitergehen", sagte er im März. Und es geht weiter – bei Dynamo.

Ein streitbarer Geist war Kutschke immer. Einer, der aus seinem Herzen nie eine Mördergrube machte. Er sagte, was ihn bewegte, was ihm auf der Seele brannte, eckte an, war kantig in allen Belangen. Er führte den Dolch aber nicht von hintenherum und stach durch den Rücken in die Brust. Er schaute einem dabei in die Augen.

Immer gerade, immer klare Kante. Nicht immer einfach, aber ehrlich. Und wenn er selbst merkte, das er übers Ziel hinausschoss, zeigte er Einsicht und entschuldigte sich. Eine Gabe, die nur wenige haben. Besser so als hinterrücks.