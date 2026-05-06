Verkauf keine Option! Dynamo bekommt "Oehmi" mit Selbstvertrauen zurück

Dresden/Aachen - Alemannia stand in der Winterpause mit 21 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz in der 3. Liga - noch einen Zähler hinter Aue. 17 Spiele später ist der FCE längst abgestiegen, während Aachen mit 37 Zählern das zweitbeste Team der Rückrunde ist. Ein Grund für den Höhenflug am Tivoli: Jonas Oehmichen (22). Er kam leihweise zu Beginn der Rückrunde aus Dresden.

Augen zu und durch: Die Leihe zu Alemannia Aachen hat sich für alle Seiten gelohnt, vor allem für Jonas Oehmichen (22) selbst. © imago/eibner

Und das Verrückte: Aue wollte damals "Oehmi" ebenfalls ausleihen, ein Gespräch fand statt. "Wir haben uns aber für Aachen entschieden", sagt Oehmichens Berater Frank Lieberam, einst selbst eine Legende bei Dynamo.

Für seinen Schützling und Aachen ein Glücksgriff. "Ein Lehrbeispiel. Es ist genau das, was man sich unter einer erfolgreichen Leihe vorstellt", so Lieberam.

"Das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Jonas spielt, er überzeugt, er fühlt sich dort wohl. Jonas hat sich fußballerisch entwickelt, er ist menschlich gereift. Er wird mit Selbstvertrauen zu Dynamo zurückkehren, was natürlich wiederum für Dresden sehr gut ist."

Für das Talent war es ein ganz wichtiger Schritt. Im eigenen Dynamo-Nest ist er zwar Profi geworden, doch die weite Welt hatte er noch nicht gesehen. In Aachen war er erst mal weg von daheim, musste quasi lernen, auf eigenen Füßen zu stehen, sich durchzubeißen. Das hat er getan. Er ist quasi flügge geworden.

"Die Alemannia ist ein toller Verein, hat einen guten Trainer und einfach ein gutes sportliches Umfeld. Es hat für Jonas alles gepasst", sagt sein Berater.