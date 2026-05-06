06.05.2026 14:07 Dynamo-Kapitän geht von Bord! Stefan Kutschke beendet seine Karriere

Dynamo Dresden: Stefan Kutschke geht von Bord, der Kapitän der SGD beendet am Ende der Saison seine Karriere.

Von Tina Hofmann

Dresden - Er hat über Jahre das Gesicht von Dynamo Dresden geprägt, hat die Teams als Kapitän in der Kabine und auf dem Spielfeld zusammengehalten, jetzt geht er von Bord: Stefan Kutschke (37) hängt die Fußballschuhe am Ende der Saison an den Nagel.

Stefan Kutschke (37) beendet seine Karriere und geht am Ende der Saison bei Dynamo Dresden von Bord. © Lutz Hentschel Das gaben er und sein Verein am Mittwochnachmittag bekannt. Stefan Kutschke bestritt bis jetzt 187 Pflichtspiele für Dynamo Dresden, schoss dabei 53 Tore und bereitete 16 Treffer vor. Ab der neuen Saison wird der Stürmer abseits des sportlichen Bereichs der SGD eingebunden. "Hierbei soll Stefan Kutschke seine Expertise im Profifußball mittels Trainee-Programm in den verschiedenen Abteilungen des Vereins einbringen und darüber hinaus das Know-how aus den verschiedenen Bereichen kennenlernen. Zusätzlich wird er die Sportgemeinschaft für repräsentative Projekte unterstützen", heißt es. "Ich bin unglaublich stolz auf den gesamten Weg in den zurückliegenden Jahren. Vor allem aber bin ich dankbar, meine Karriere in meiner Heimatstadt, in der ich geboren wurde und in der ich die ersten Schritte meiner Laufbahn gegangen bin, zu Ende bringen zu dürfen. Das Privileg, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben, hatte ich mir hart erarbeitet und so mit viel Willenskraft den Sprung bis in die Bundesliga gemeistert", sagt der Angreifer selbst zu dem Ende seiner aktiven Laufbahn. Dynamo Dresden Dynamo-Leihe Wagner warnt: Klassenerhalt noch nicht fix! Stefan Kutschke hat nicht nur in seiner Karriere, sondern vor allem in den vergangenen Jahren bei und mit Dynamo Dresden viel erlebt. Vor 19 Jahren wechselte er vom FV Laubegast erstmals zur SGD, spielte aber nur ein halbes Jahr für die Junioren und kehrte dann erst per Leihe vom 1. FC Nürnberg im Sommer 2016 zu Dynamo zurück. "Ich durfte viele herausragende Persönlichkeiten kennenlernen, Freundschaften fürs Leben entwickeln und Erlebnisse sammeln, von denen ich als Kind immer geträumt habe", sagt Kutschke.

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Viele nahmen Kutschke 2017 den Wechsel nach Ingolstadt übel, doch Dynamo konnte die Ablöse nicht zahlen

Im Sommer 2025 gelang die lang ersehnte Rückkehr mit Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga. © Robert Michael/dpa Auf dem Weg zurück zu Dynamo hießen seine Stationen SV Babelsberg, RB Leipzig, mit denen er 2013 von der Regionalliga in die 3. Liga aufstieg. Für den Dresdner Leitwolf persönlich ging es sogar zwei Etagen höher, denn er schloss sich dem VfL Wolfsburg in der Bundesliga an, erzielte im ersten Spiel im deutschen Oberhaus gegen den FC Schalke 04 sein erstes Tor. Später spielte er in der zweiten Mannschaft, wechselte zum SC Paderborn und 2015 nach Nürnberg. Im Januar 2016 holte ihn Sportchef Ralf Minge, der "Pate", zurück nach Dresden. Kutschke half der SGD, in die 2. Bundesliga aufzusteigen und hatte danach entscheidenden Anteil an der bisher erfolgreichsten Zweitliga-Saison der Schwarz-Gelben, die 2017 auf dem 5. Tabellenplatz endete. Dynamo Dresden Diese Lerneffekte führten Dynamo zum Heim-Dreier im Druck-Duell Im Sommer 2017 musste er zu den Nürnbergern zurück, die Kutschke nach Ingolstadt verkauften. Dynamo wollte und konnte die Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro nicht zahlen. In einem emotionalen Abschiedsvideo bedankt sich "SK30" dafür, dass die Fans ihm später eine zweite Chance gaben. Nach fünf Jahren bei den Schanzern kehrte der "verlorene Sohn" im Sommer 2022 zu Dynamo Dresden zurück und sollte zur Rückkehr in die 2. Bundesliga beitragen.

Stefan Kutschke wurde zurückgeholt, um mit Dynamo Dresden aufzusteigen, nach drei Jahren gelang es