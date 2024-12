Ex-Dynamo Großer über Rückkehr nach Dresden: "Hatte mich eigentlich darauf gefreut"

Ex-Dynamo Maximilian Großer (23, h.) versuchte in dieser Szene gegen Niklas Hauptmann (28) vergeblich ans runde Leder zu kommen. © Lutz Hentschel

Der 23-Jährige war einst einer derjenigen, für die keine Verwendung gefunden wurde. Auch wenn er nicht immer gut aussah am Sonntag, beim DSC ist er eine feste Größe.

14 Jahre lang spielte Großer bei Dynamo, durchlief alle Nachwuchsstationen, gehörte 2019/2020 und 2020/2021 zum Profikader.

Unter Markus Kauczinski (54) durfte er einmal in der 2. Bundesliga ran - am letzten Spieltag 2019/2020 beim 2:2 gegen Osnabrück für zwei Minuten. In der darauffolgenden Spielzeit reichte es zu vier kurzen Einsätzen und dem sofortigen Wiederaufstieg.

Da aber die SGD nicht auf ihn setzte, ging er zur Zweiten des Hamburger SV, zwei Jahre später nach Bielefeld. Dort ist er gesetzt in der Innenverteidigung, absolvierte in dieser Saison alle 17 Partien.