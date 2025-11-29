Beim Startelf-Debüt Eindruck hinterlassen: Dynamo-Eigengewächs erhält Profivertrag

Dresden - Dynamo Dresden stellt die Weichen für die Zukunft: Die SGD bindet Eigengewächs Friedrich Müller (19) an den Verein. Der Defensivspieler unterschreibt seinen ersten Profivertrag und rückt in die erste Mannschaft auf.

Dynamo Dresdens Eigengewächs Friedrich Müller (19) unterschreibt seinen ersten Profivertrag. © SG Dynamo Dresden

Über die Vertragslaufzeit machten die Elbestädter wie üblich keine Angabe. Da andere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs wie Jonas Oehmichen (21) und Tony Menzel (20) jedoch bis 2028 an den Verein gebunden sind, ist bei Müller mit einer mindestens ebenso langen Laufzeit zu rechnen.

"Ich bin stolz und freue mich natürlich, dass ich hier bei Dynamo den nächsten Schritt gehen kann", sagte Müller bei der Vertragsunterschrift: "Die Mannschaft und das Trainerteam haben mich von Beginn an sehr gut aufgenommen, was es für mich als jungen Spieler einfach macht, sich auf das Sportliche zu fokussieren."

Müller spielt bereits seit 2018 für die SGD, durchlief die Jugendmannschaften der Dresdner und zählt seit dem Sommer zum Kader der neu formierten U21.

Im Dunstkreis der ersten Mannschaft bewegt sich der ehemalige U18-Nationalspieler schon länger, reiste in diesem Jahr in beide Trainingslager der Profis und kam in mehreren Testspielen zum Einsatz.