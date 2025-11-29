Beim Startelf-Debüt Eindruck hinterlassen: Dynamo-Eigengewächs erhält Profivertrag
Dresden - Dynamo Dresden stellt die Weichen für die Zukunft: Die SGD bindet Eigengewächs Friedrich Müller (19) an den Verein. Der Defensivspieler unterschreibt seinen ersten Profivertrag und rückt in die erste Mannschaft auf.
Über die Vertragslaufzeit machten die Elbestädter wie üblich keine Angabe. Da andere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs wie Jonas Oehmichen (21) und Tony Menzel (20) jedoch bis 2028 an den Verein gebunden sind, ist bei Müller mit einer mindestens ebenso langen Laufzeit zu rechnen.
"Ich bin stolz und freue mich natürlich, dass ich hier bei Dynamo den nächsten Schritt gehen kann", sagte Müller bei der Vertragsunterschrift: "Die Mannschaft und das Trainerteam haben mich von Beginn an sehr gut aufgenommen, was es für mich als jungen Spieler einfach macht, sich auf das Sportliche zu fokussieren."
Müller spielt bereits seit 2018 für die SGD, durchlief die Jugendmannschaften der Dresdner und zählt seit dem Sommer zum Kader der neu formierten U21.
Im Dunstkreis der ersten Mannschaft bewegt sich der ehemalige U18-Nationalspieler schon länger, reiste in diesem Jahr in beide Trainingslager der Profis und kam in mehreren Testspielen zum Einsatz.
Dynamo Dresden: Thomas Stamm ist voll des Lobes für Friedrich Müller
Vor etwas mehr als einer Woche gab Müller dann beim Sieg gegen den VfL Bochum sein Pflichtspiel-Debüt bei den schwarz-gelben Profis und erhielt dabei nicht nur einen Kurzeinsatz, sondern durfte gleich von Beginn an und über die volle Distanz ran.
Im Anschluss holte sich der 19-Jährige viel Lob von allen Seiten ab - und wurde nun mit einem Profivertrag und dem Sprung in die erste Mannschaft belohnt.
"Er bringt für sein junges Alter eine hervorragende Körperlichkeit mit und ist somit physisch bereits auf sehr gutem Niveau. Darüber hinaus ist er variabel, schnell anpassungsfähig und enorm lernwillig", lobte Trainer Thomas Stamm (42) seinen Nachwuchs-Profi.
Müller sei "ein weiteres gutes Beispiel, wie wir Spieler unserer eigenen Jugend schrittweise in den Profibereich integrieren können. Wir freuen uns, ihn jetzt auf dem Weg weiter zu begleiten."
Titelfoto: SG Dynamo Dresden