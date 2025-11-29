"Never change a winning Team" gegen Fortuna? Dynamos Stamm hat bisher immer gewechselt

Dresden - Was klappt, wird beibehalten. Vor dem Bochum-Spiel fand die Spieltagspressekonferenz 8 Uhr statt. Die Partie gewann Dynamo 2:1, also blieb das Medien-Gespräch mit Trainer Thomas Stamm (42) auch vor Düsseldorf bei dieser Uhrzeit. Ein weiterer Trainer-Aberglaube: "Never change a winning Team". Setzt er den Spruch am Sonntag erstmals in dieser Saison um?

Thomas Stamm (42) bot bisher in jedem Spiel eine andere Startelf auf. © Lutz Hentschel

"Bisher bin ich nicht bekannt dafür", grinste der Schweizer. Stimmt. In den bisherigen 13 Partien hatte er immer mindestens einen Wechsel in seiner Startelf. Oft gewollt, ab und an ungewollt.

Auch wenn Vinko Sapina (30) wieder fit ist, einen großen Grund, seine Truppe gegenüber Bochum durchwechseln hat er nicht.

Gibt es also gegen Düsseldorf eine Premiere? "Das kann einer Mannschaft Sicherheit und Stabilität geben", so Stamm.

"Wir haben aber noch Trainingseinheiten, die werden schon wichtig sein, um ein gutes Gefühl zu bekommen. Das waren in der Vorwoche ein, zwei knappe Entscheidungen. Es kann trotzdem sein, dass wir nicht eins zu eins mit derselben Elf ins Spiel starten", ließ der Coach noch offen, ob er dem Aberglauben folgen wird.