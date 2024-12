Für Dynamo-Keeper Schreiber hat sich der Wechsel nach Dresden vollends gelohnt

Für Tim Schreiber (22) ist das Fußball-Jahr 2024 jetzt offiziell beendet - und es war ein sehr erfolgreiches. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Wenn man zu einem neuen Verein wechselt, ist es immer ein Prozess, auch anzukommen. Das habe ich angenommen und bin auch sehr gut angekommen. Für mich zählt das nächste halbe Jahr. Wir und ich müssen weitermachen, versuchen diese Serie weiterzuführen", erklärte der 22-Jährige nach dem 3:0-Erfolg in Unterhaching.

Es war bereits das sechste Mal in dieser Saison, dass der Schlussmann ohne Gegentor blieb. Und das lag nicht zuletzt auch an ihm. "Überragende Leistung der Mannschaft und ein super Abschluss des Jahres. So geht man gern in die Winterpause", stellte Schreiber fest.

"Der Trainer sagt immer, solche Sachen sind nie Zufall oder Glück. Das haben wir uns erarbeitet. Dass wir zu null gespielt haben, ist das Ergebnis von harter Arbeit. Nächstes Jahr müssen wir so weitermachen!"

Erst einmal stehen aber fast zwei Wochen Pause an. Und schon deswegen hat sich Schreibers Wechsel in die Heimat gelohnt. Denn endlich fällt die leidige Heimfahrt für die Feiertage weg.

"Ich bin einfach froh, dass ich jetzt nach Hause fahre und da bleibe. Viele Jungs fahren ja auch wieder nach Hause, das war für mich immer stressig. Der einzige Stress ist der Geschenkekauf."