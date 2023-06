Eine Million Verlust, kein Pokalgeld: Fans halten Dynamo auf Kurs!

Markus Anfang (48, r.) und Ralf Becker (52) wären mit der SGD gern im Pokal an den Start gegangen. © Lutz Hentschel

In einem unansehnlichen Kick unterlag das Team von Trainer Markus Anfang (48) letztlich mit 0:1 und schied aus. In der 3. Liga fehlten vier Tore auf den 1. FC Saarbrücken auf Platz fünf, den es mindestens zur Teilnahme am Pokal-Wettbewerb gebraucht hätte.

"Wie es am Ende lief, schmerzt es sehr, weil wir nicht im Pokal dabei sind. Das tut schon weh, wenn du dich nicht in diesem Wettbewerb präsentieren kannst und vielleicht auch ein bisschen halten", muss auch Sportgeschäftsführer Ralf Becker (52) zugeben.



Vergangene Saison unterlag die SGD dem Erstligisten VfB Stuttgart in der ersten Runde nur knapp mit 0:1. Erfolgreichere Pokalschlachten gegen höherklassigere Klubs sind aber noch nicht allzu lange her.

Ein Heimspiel gegen einen Bundesligisten wäre auch in der nächsten Saison garantiert gewesen, doch es schmerzt nicht nur der rein sportliche Aspekt. Denn auch auf finanzieller Seite fehlen Einnahmen - nicht zuletzt für einen schlagkräftigen Kader.

209.247 Euro garantiert waren es in der Saison 2022/23 für jeden Klub in Runde eins - mitunter ein Jahresgehalt für mindestens einen Drittliga-Kicker. 418.494 Euro wären es in Runde zwei gewesen.