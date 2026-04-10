Einsatz fraglich: Dynamo zittert um Anführer Hauptmann!
Dresden - "Ich habe jetzt zu 'Haupe' gesagt, um Ostern herum nimmt er sich immer eine Auszeit", lacht Dynamo-Trainer Thomas Stamm (43). Gemeint ist sein Anführer Niklas Hauptmann (29). Nach einem Foul von Toni Leistner (35) im Spiel gegen die Hertha schmerzt die Schulter. Ein Einsatz am Samstag in Nürnberg ist fraglich.
Hauptmann ist ein großes Thema bei Dynamo, "weil er eins zu eins nicht zu ersetzen ist", wie Stamm sagt. Nun ist es aber so, dass er im November letztmals durchgespielt hat. Der 29-Jährige verließ stets vorzeitig und ausgepowert den Platz. Bedenkt der Trainer das schon im Vorfeld bei der Spielvorbereitung, dass sein Spielmacher so um die 75 Minute raus muss?
"Grundsätzlich ja - wir machen uns immer im Vorfeld Gedanken, auf jeder Position: Was passiert, wenn ein Spieler ausfällt? Das gehört für mich ganz klar zur Spielvorbereitung dazu", erklärt der Schweizer: "Es ist sogar extrem wichtig, weil man sich nicht nur auf das Bauchgefühl im Spiel verlassen sollte. Einfach spontan zu reagieren, ohne vorherige Überlegungen, halte ich nicht für professionell."
Es steht also so gut wie schon vor dem Spiel fest, wer Hauptmann ersetzt und wie die Rollen auf dem Spielfeld danach verteilt werden. Natürlich kann alles aus der Situation heraus auch anders kommen, aber der Grundplan steht.
Wird Niklas Hauptmann rechtzeitig fit für das Match in Nürnberg?
"Wir bereiten verschiedene Szenarien vor: Stellen wir das System um? Ersetzen wir jemanden eins zu eins? Diese Überlegungen gibt es für jede Position, nicht nur für die von 'Haupe'. So haben wir zumindest eine Grundlage, auf die wir im Spiel zurückgreifen können."
Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle. Wenn bestimmte Spieler fehlen – zum Beispiel Vincent Vermeij (31), Stefan Kutschke (37), Thomas Keller (26) oder Vinko Sapina (30) - verändert das auch Dinge wie das Standardspiel. "Das sind alles Aspekte, die das Trainerteam im Vorfeld berücksichtigt, um gute Entscheidungen treffen zu können", so Stamm.
Trotzdem ist klar: Einen Spieler wie Hauptmann mit seinen Stärken und seiner Qualität kannst du nicht gleichwertig ersetzen. "Wenn du zum Beispiel Luca Herrmann bringst, bekommst du vielleicht mehr Laufvolumen, gerade in den letzten 15 bis 30 Minuten. Dafür bringt er aber andere Stärken ins Spiel, die in bestimmten Phasen wiederum sehr wertvoll sein können."
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Daher macht sich der Coach jede Woche intensiv Gedanken, "weil das aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Bestandteil ist, um im Spiel bestmöglich reagieren zu können". So auch am Samstag in Nürnberg - falls Hauptmann spielen kann.
Titelfoto: Lutz Hentschel