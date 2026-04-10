Einsatz fraglich: Dynamo zittert um Anführer Hauptmann!

Dresden - "Ich habe jetzt zu 'Haupe' gesagt, um Ostern herum nimmt er sich immer eine Auszeit", lacht Dynamo-Trainer Thomas Stamm (43). Gemeint ist sein Anführer Niklas Hauptmann (29). Nach einem Foul von Toni Leistner (35) im Spiel gegen die Hertha schmerzt die Schulter. Ein Einsatz am Samstag in Nürnberg ist fraglich.

Niklas Hauptmann (29) hält sich auf dem Rasen liegend die rechte Schulter. Nach einem Foul von Toni Leistner (35) fiel er darauf. © IMAGO/Steinsiek.ch

Hauptmann ist ein großes Thema bei Dynamo, "weil er eins zu eins nicht zu ersetzen ist", wie Stamm sagt. Nun ist es aber so, dass er im November letztmals durchgespielt hat. Der 29-Jährige verließ stets vorzeitig und ausgepowert den Platz. Bedenkt der Trainer das schon im Vorfeld bei der Spielvorbereitung, dass sein Spielmacher so um die 75 Minute raus muss?

"Grundsätzlich ja - wir machen uns immer im Vorfeld Gedanken, auf jeder Position: Was passiert, wenn ein Spieler ausfällt? Das gehört für mich ganz klar zur Spielvorbereitung dazu", erklärt der Schweizer: "Es ist sogar extrem wichtig, weil man sich nicht nur auf das Bauchgefühl im Spiel verlassen sollte. Einfach spontan zu reagieren, ohne vorherige Überlegungen, halte ich nicht für professionell."

Es steht also so gut wie schon vor dem Spiel fest, wer Hauptmann ersetzt und wie die Rollen auf dem Spielfeld danach verteilt werden. Natürlich kann alles aus der Situation heraus auch anders kommen, aber der Grundplan steht.