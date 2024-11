Einsatzzeiten schon jetzt verdoppelt: Unter Stamm boomt der Dynamo-Nachwuchs!

Dresden - Bis zum 31. Januar muss Dynamo Dresden dem Sächsischen Fußballverband Bescheid geben, ob ab der Saison 2025/2026 eine U21 des Vereins in der Landesliga an den Start gehen wird. "Für mich eine wichtige Entscheidung, wir wollen das unbedingt", sagte Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel (48) zur Mitgliederversammlung.

Thomas Stamm (41, r.) setzt auf die jungen Spieler um Jonas Oehmichen (20). © Lutz Hentschel

Er hob gleichzeitig den neuen Stellenwert der Junioren heraus und stellte die Einsatzzeiten der U23-Spieler der Saison 2023/24 und der ersten 14 Spieltage der laufenden Spielzeit nebeneinander. Es ist ein Quantensprung, ein großer Unterschied zwischen Markus Anfang (50) und seinem Nachfolger Thomas Stamm (41).

In 38 Spielen im Vorjahr kamen diese Akteure, die 23 Jahre oder jünger waren, auf eine Spielzeit von 3792 Minuten, 1169 waren es von Spielern, die mindestens ein Jahr im Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurden.

Jetzt, nach 14 Partien, sind es bereits 2999 Minuten, davon fallen 2449 auf Jungs aus dem eigenen NLZ. Der Wert hat sich also nach nicht mal der Hälfte der Saison mehr als verdoppelt!

Am anschaulichsten ist die positive Entwicklung an Tony Menzel (19) und Jonas Oehmichen (20) festzumachen. Menzel spielte im Vorjahr 47 Minuten, jetzt sind es bereits 915 - und dabei war der 19-Jährige verletzungsbedingt die letzten beiden Punktspiele nicht dabei! Oehmichen kam unter Anfang 228 Minuten zum Einsatz, nun hat er schon 253 Minuten in seiner Agenda stehen.

Beide zählen zudem zu den Torschützen der Saison, Menzel traf viermal, "Oehmi" einmal.