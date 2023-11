Elfmeter oder nicht? Dynamo-Gegner fühlt sich benachteiligt

"Ich bekomme den Ball an Unterarm und Hüfte, drehe mich weg, weil ich nicht abgeschossen werden will. Für mich ist das kein Thema und kein Elfmeter. Wenn du das pfeifst, haben wir ein großes Problem", erklärte der vermeintliche Handsünder.

Muss man bei genauer Betrachtung der Bilder aber definitiv nicht! Klar ist die Situation in der 48. Minute unglücklich, nicht auf Handelfmeter gegen Herrmann zu entscheiden, ist prinzipiell nicht verkehrt.

"Spätestens aber beim Foul, wo Marco Wörner reinzieht und Paul Will ihn an der Hacke trifft. Der Schiedsrichter stand gut, da darf man beim ersten und muss beim zweiten pfeifen."

Paul Will (24, l.) soll seinen Gegenspieler gefoult haben. © Matthias Rietschel

"Luca dreht sich um, bekommt den Ball von hinten an den Oberarm. Da gab es bestimmt schon mal Situationen, wo es ein Elfmeter war", gab dagegen Markus Anfang (49) zu. "Wir hatten aber auch schon Situationen in der Saison, die ein bisschen anders gelaufen sind."

Zuletzt hatte Dynamos Coach bei 1860 München moniert, dass es keinen Elfmeter für die Schwarz-Gelben gab und auch in Essen das Unparteiischen-Gespann keinen guten Tag hatte.

Deswegen gab er auch zu: "Ich kann den Unmut von meinem Kollegen verstehen, dass man die ein oder andere Szene etwas anders sieht."

Doch Fuchs hatte beim (vermeintlichen) Handspiel und auch in der 84. Minute beim angeblichen Foul an Wörner richtig entscheiden. Beides nicht strafwürdig - übrigens wie auch Stefan Drljacas (24) Einsteigen in der 24. Minute gegen Hamadi Al Ghaddioui (33). Klar den Ball gespielt!

"Ich hechte hinterher, bekomme den Ball noch mit der Hand weg. Klar gibt es einen Kontakt, der kommt aber erst danach zustande. Wurde mir auch vom Schiedsrichter in der Halbzeit gesagt, dass es keiner war", erklärt Dynamos Keeper.



Letztlich musste auch Stamm zugeben: "Am Ende lag es aber nicht daran."