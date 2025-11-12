Energie tanken: Dynamo sucht Selbstvertrauen und Leichtigkeit
Dresden - Schlagzeilen gab's in den vergangenen Tagen genug, doch Dynamo Dresden schreibt neben wie auch auf dem Platz aktuell fast nur negative. Die einen sind auf die anderen zurückzuführen, trotzdem oder gerade deswegen wird natürlich auf dem Platz weitergearbeitet.
Am Montag bei der öffentlichen Einheit fehlten mit Tony Menzel (20, Ellenbogenverletzung), den angeschlagenen Nils Fröling (25) und Vinko Sapina (30), dem kranken Lukas Boeder (28) sowie den Nationalspielern Kofi Amoako (20) und Claudio Kammerknecht (26) gleich sechs Spieler.
Vor allem die letzten vier in der Reihe tun ein wenig weh, denn der Schwerpunkt für die Woche ist derselbe wie in den vielen davor.
"Die Defensive. Ja, wir müssen es hinkriegen. Die Struktur passt so nicht", machte Thomas Stamm (42) nach der Pleite gegen Nürnberg mal wieder klar.
"Das haben wir vor Wochen auch schon gesagt: Du musst dir gut überlegen, findest du eine Struktur, findest du das richtige Personal, das egal, ob zu Hause oder auswärts, den Mut hat, das auf den Platz zu bringen, was wir am Anfang der Saison hatten?"
Energie Cottbus wird Dynamo Dresden richtig fordern
Mit Blick auf das Testspiel am Donnerstag (13.30 Uhr) gegen Energie Cottbus soll wieder die Leichtigkeit in die Köpfe kommen. Der Ballast des Abstiegskampfes und der neun sieglosen Pflichtspiele hintereinander muss abgeschüttelt werden.
Oder wie Stamm es formuliert: "Nicht nachzudenken, schiebe ich jetzt raus, schiebe ich nicht raus, gehe ich hin? Klarer zu sein, den Mut zu haben, aus den Positionen besser zu verteidigen, da wird natürlich der Schwerpunkt liegen."
Gegen den Zweiten der 3. Liga soll und muss unbedingt neue Energie getankt werden. Cottbus wird sicherlich ein anderer Gradmesser als Jahn Regensburg (5:1) vor etwas mehr als einem Monat.
Direkt danach war in Münster eine stabilere Dresdner Mannschaft zu bestaunen - obwohl auch die den zweiten Dreier der Saison leichtfertig herschenkte.
"Vielleicht sogar noch wichtiger ist es, durch viele Erfolgserlebnisse - auch im Spiel gegen Cottbus - zu probieren, ein anderes Selbstverständnis zu entwickeln", überlegt Stamm. "Weil ich glaube schon, dass der eine oder andere eher mit Handbremse spielt, statt ganz gelöst offensiv wie defensiv gute Entscheidungen zu treffen."
Titelfoto: Lutz Hentschel