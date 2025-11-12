Energie tanken: Dynamo sucht Selbstvertrauen und Leichtigkeit

Dresden - Schlagzeilen gab's in den vergangenen Tagen genug, doch Dynamo Dresden schreibt neben wie auch auf dem Platz aktuell fast nur negative . Die einen sind auf die anderen zurückzuführen, trotzdem oder gerade deswegen wird natürlich auf dem Platz weitergearbeitet.

Thomas Stamm (42, r.) hat immer wieder mit seiner Defensive Arbeit. © Lutz Hentschel

Am Montag bei der öffentlichen Einheit fehlten mit Tony Menzel (20, Ellenbogenverletzung), den angeschlagenen Nils Fröling (25) und Vinko Sapina (30), dem kranken Lukas Boeder (28) sowie den Nationalspielern Kofi Amoako (20) und Claudio Kammerknecht (26) gleich sechs Spieler.

Vor allem die letzten vier in der Reihe tun ein wenig weh, denn der Schwerpunkt für die Woche ist derselbe wie in den vielen davor.

"Die Defensive. Ja, wir müssen es hinkriegen. Die Struktur passt so nicht", machte Thomas Stamm (42) nach der Pleite gegen Nürnberg mal wieder klar.

"Das haben wir vor Wochen auch schon gesagt: Du musst dir gut überlegen, findest du eine Struktur, findest du das richtige Personal, das egal, ob zu Hause oder auswärts, den Mut hat, das auf den Platz zu bringen, was wir am Anfang der Saison hatten?"