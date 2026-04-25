25.04.2026 06:44 Enttäuschter Vermeij gibt die Richtung für Dynamo vor: "Mund abwischen, weitermachen"

Vincent Vermeij, Stürmer von Dynamo Dresden, blieb bei seiner Rückkehr nach Düsseldorf torlos und musste nach dem Spiel auch noch zur Dopingkontrolle.

Von Thomas Nahrendorf

Düsseldorf - Als wäre die Rückkehr nach Düsseldorf für Vincent Vermeij beim 1:3 nicht schon nervig genug gewesen, musste er auch noch zur Dopingkontrolle. "Das gehört eben dazu. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es immer gerade nach solchen Spielen passiert", so der 31-Jährige frustriert.

Bei seiner Rückkehr hatte Vincent Vermeij (M.) keinen leichten Stand. © imago/Beautiful Sports So hatte er keine große Zeit, die Niederlage zu analysieren. Der Kontrolleur stand hinter ihm, hörte zu. Einige klare Worte fand er doch. Ein Sieg in Düsseldorf wäre wohl der Klassenerhalt gewesen. Aber so wird’s eng. "Mund abwischen, weitermachen", so Vermeij. "Anders geht es nicht." Fußballerisch war es oft gar nicht so schlecht, was Dresden am Rhein zeigte. Aber das Abgezockte der letzten Wochen fehlte, war weg. Dynamo Dresden Knackt Dynamo-Coach Stamm das Ende-System nach 40 Tagen ein zweites Mal? "Offensiv waren die Möglichkeiten da, aber wir haben sie nicht sauber ausgespielt. Es gab ein paar Szenen, in denen wir näher am Tor sein müssen oder die Abschlüsse besser setzen müssen. Gerade im letzten Drittel waren wir zu ungenau. Im Mittelfeld haben wir vieles gut gemacht, wir hatten Kontrolle – aber vorne hat die Konsequenz gefehlt", erklärte der Niederländer.

Vincent Vermeij hatte bis zuletzt das Gefühl, dass für Dynamo Dresden in Düsseldorf etwas möglich ist

Gegen Düsseldorfs Keeper Florian Kastenmeier (h.) gelang Vincent Vermeij kein Treffer. Auch seine Teamkollegen hatten meistens das Nachsehen. © IMAGO/HMB-Media International Es war eine Partie, die in der Tat schwer zu erklären war. Bis zum 0:3 war Dynamo drin im Spiel, hatte seine Möglichkeiten. Deutlich mehr als in Nürnberg. "Unterm Strich bin ich überzeugt, dass wir die bessere Mannschaft waren. Deshalb fühlt sich die Niederlage auch ärgerlich und irgendwie nicht verdient an", sagte Vermeij. Aber auf der anderen Seite stand ein starker Florian Kastenmeier (28) im Tor oder Dresden kam gar nicht erst bis zu ihm, weil der letzte Pass fehlte. Irgendwie standen sich die Sachsen an diesem gebrauchten Abend selbst im Weg. Bestes Beispiel war dafür die Nachspielzeit, als der Schuss von Luca Herrmann (27) sicherlich gefährlich gekommen wäre, er aber Christoph Daferner (28) anschoss. "Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, während Düsseldorf selbst die halben Chancen verwertet haben. Das waren am Ende auch Fehler von uns. Trotzdem hatte ich bis zur letzten Minute das Gefühl, dass noch etwas möglich ist. Wenn wir da noch ein Tor machen oder die eine Szene am Ende eben besser ausspielen, dann kann das Spiel nochmal kippen", sagte Vermeij kopfschüttelnd, bevor der Dopingkontrolleur das Gespräch beendete. Dynamo Dresden Dynamos Verletzten-Duo wieder zurück! Aber reicht es schon für Düsseldorf? Jetzt heißt es für alle: Die Niederlage abschütteln, die Effektivität zurückgewinnen und Kaiserslautern daheim schlagen.

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