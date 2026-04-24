24.04.2026 21:06 Herber Rückschlag im Abstiegskampf! Dynamo verliert in Düsseldorf und rutscht wieder tief rein

Dynamo Dresden unterliegt mit 1:3 (0:2) bei Fortuna Düsseldorf und steckt wieder mitten im Abstiegssumpf.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Düsseldorf - Bitterer Abend für Dynamo Dresden! Was ein riesiger Schritt in Richtung Klassenerhalt hätte sein können, endete in einer schmerzhaften 1:3 (0:2)-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf.

Mit einem Sieg über Düsseldorf hätte die SGD den heutigen Gegner und damit einen direkten Abstiegsplatz auf sieben Punkte distanziert, doch die angeschlagenen Rheinländer nutzten das erste ihrer selbst ausgerufenen vier Endspiele. Schon nach rund einer Viertelstunde gelang der Fortuna, die zuvor fünf Spiele in Folge verloren hatte, der Doppelschlag, in der zweiten Halbzeit legte die Mannschaft von Alexander Ende dann durch Luca Raimund (58. Minute) noch einen drauf. Von diesem Rückschlag erholte sich Dynamo erst kurz vor Schluss, das 1:3 von Jakob Lemmer kam allerdings zu spät und war nur noch Ergebniskosmetik. Damit steht Schwarz-Gelb mit 35 Zählern zwar noch auf dem elften Rang, hat allerdings nur noch drei Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz - und das, bevor viele Klubs überhaupt gespielt haben. Düsseldorf hingegen rückt bis auf einen Punkt an die SGD ran und schöpft wieder Hoffnung. Endstand: Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 3:1 (2:0) Tore: 1:0 Itten (11. Minute), 2:0 Iyoha (17. Minute), 3:0 Raimund (58. Minute), 3:1 Lemmer (90. Minute) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

21 Uhr: Thomas Stamm spricht von "klarer Fehlentscheidung" vor dem 2:0

Thomas Stamm lobte bei Sky die Effizienz der Düsseldorfer, die seinem eigenen Team allerdings gefehlt habe. "Wir hatten genügend Chancen, auch Anfang der zweiten Halbzeit, um wieder ranzukommen. In der ersten Halbzeit unfassbar viele gute Möglichkeiten im letzten Drittel, wo wir dann unsauber sind oder wegrutschen auf dem schlechten Platz, wo wir das Spielglück dann nicht haben", sagte der Coach, schob aber hinterher: "Der Platz ist für beide Mannschaften gleich. Anhand der Möglichkeiten, die du hast, wenn du dann das Ergebnis siehst, ist das extrem bitter." Er sei grundsätzlich zufrieden mit der Art und Weise, wie Dynamo aufgetreten sei, "aber gerade so, wie das erste Tor fällt, tiefe Bälle verteidigen, da waren wir heute nicht gut". Jetzt dürfe man aber nicht alles hinterfragen: "Wir haben mehr Chancen und müssen trotzdem besser verteidigen, haben einfach nicht die Wachheit." Dann ließ er Kritik am Schiedsrichter laut werden: "Zwei Standardtore, das erste ist aber ein klares Foul, also klare Fehlentscheidung, da muss nicht der VAR eingreifen, sondern der Schiedsrichter muss das sehen, dass Hauptmann mehr als zwei, drei Sekunden geblockt wird. Das hat nichts mit aktivem Blocken zu tun, wo es dann hingehört, aber das müssen wir auch schlucken und akzeptieren", erklärte der 43-Jährige: "Ich bin selten einer, der gegen den Schiedsrichter redet, aber das ist schon spielentscheidend, ob du mit 1:0 oder 2:0 in die Pause gehst."

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20.45 Uhr: Florian Kastenmeier und Cedric Itten heben Gemeinschaftgefühl hervor

Florian Kastenmeier und Cedric Itten schwärmten nach dem 3:1-Sieg von dem Zusammenhalt im gesamten Verein. "Wir haben die komplette Energie von allen Beteiligten aufgesaugt, sind gestern schon zusammengekommen mit Mannschaft Trainerteam undFans, das hat uns viel Kraft gegeben", sagte der Keeper bei Sky: "Auch vorhin [Düsseldorf lief durch ein Spalier aus Mitarbeitern ins Stadion, Anm. d. Red.], da hatte ich Gänsehaut, denn hier geht es nicht nur um uns. Hier geht es um jeden Einzelnen, das wollten wir zurückzahlen. Ich glaube, das hat man von der ersten Minute gesehen, dass wir das wollten. Ich kann jedem nur ein Kompliment machen, das war Gänsehaut pur." Dem stimmte Itten zu: "Viele Gänsehautmomente diese Woche. Uns geht es einfach nur darum, was zurückzugeben. Großes Kompliment ans Team für den Mut, den braucht es in so einer Situation, dass sich niemand versteckt", sagte der Stürmer und sprach von "Dankbarkeit für die Fans, die immer hinter uns stehen". Seinen Anteil am Führungstreffer redete Kastenmeier dann herunter: "Beschissener Ball, das ist eigentlich Ballbesitz Dresden", schmunzelte der 28-Jährige und lobte Torschütze Itten: "Ohne ihn würde es noch düsterer aussehen, das macht er gut. Ich bin froh, dass nach sieben Jahren endlich mein erster Assist steht."

Dynamo Dresden verliert mit 1:3 bei Fortuna Düsseldorf

Abpfiff: Tom Bauer pfeift ab, es bleibt beim 3:1 für Fortuna Düsseldorf!

90.+4: Die nächste dicke Chance für Dynamo! Herrmann steht wunderbar und zieht aus rund elf Metern ab, ihm steht aber ausgerechnet Daferner im Weg.

90.+2: El Azzouzi geht zu Boden und bleibt erstmal liegen. Als Bauer klarmacht, dass jede Unterbrechung nachgespielt wird, entscheidet er sich dann doch gegen eine Behandlung und steht wieder auf.

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit gibt es, die die SGD jetzt natürlich nutzen will.

Dynamo Dresden verkürzt gegen Fortuna Düsseldorf auf 1:3

90. Minute: Und da ist das 1:3! Eine Flanke von Bobzien landet perfekt auf dem Kopf von Jakob Lemmer, der nur noch einnicken braucht, Kastenmeier muss zum ersten Mal an diesem Abend hinter sich greifen.

89. Minute: Die Dresdner wollen jetzt zumindest noch den Anschlusstreffer, Daferner wird allerdings geblockt. Die Gäste schnüren Fortuna regelrecht hinten ein.

87. Minute: Nochmal ein Abschluss der SGD! Faber flankt von rechts in die Box, wo Kutschke den Ball dieses Mal erwischt und per Kopf aufs Tor bringt - allerdings genau auf Kastenmeier, der die Kugel festhält.

86. Minute: Die Minuten rinnen herunter, doch Dynamo kommt dem Anschlusstreffer nicht näher. Im Strafraum verfehlt Kutschke eine Flanke nur um Zentimeter.

83. Minute: Kastenmeier sitzt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden und hält sich das Bein. Während das medizinische Personal nach ihm sieht, läuft El Azzouzi mit einem großen Zettel über den Platz und gibt Anweisungen. Kutschke beschwert sich beim Schiedsrichter wohl über das mutmaßliche Zeitspiel.

80. Minute: Raimund läuft Bobzien tief in der eigenen Hälfte den Ball ab, kann daraus aber keinen Konter starten.

78. Minute: Letzter Wechsel jetzt auch bei Dynamo. Ein Ex-Düsseldorf-Stürmer kommt für den anderen, Christoph Daferner nimmt den Platz von Vincent Vermeij ein.

77. Minute: Ein Abschluss von Wagner stellt kein Problem für Kastenmeier dar.

76. Minute: Die letzte Viertelstunde läuft! Kann Dynamo noch einmal zurückkommen? Dass das Potenzial dafür besteht, hat die SGD etwa auf Schalke bewiesen, als sie ein 0:2 in der Schlussviertelstunde noch in ein 2:2 drehte.

74. Minute: Ein Pass in die Tiefe gilt eigentlich Vermeij, Kastenmeier ist aber vor dem Dresdner Stürmer am Ball.

74. Minute: Jetzt wird auf beiden Seiten gewechselt: Niklas Hauptmann macht Platz für Stefan Kutschke, Konrad Faber für Alexander Rossipal. Bei den Düsseldorfern geht Torschütze Emmanuel Iyoha, für ihn kommt Julian Hettwer ins Spiel. Die Hausherren haben damit ihre drei Wechselfenster aufgebraucht.

72. Minute: Einen langen Einwurf der Düsseldorfer kann die SGD abfangen und will einen Konter einleiten, Wagner bleibt jedoch von mehreren Fortunen umzingelt hängen.

70. Minute: Soeben wird die offizielle Zuschauerzahl durchgegeben, 38.618 Fans haben den Weg in die Merkur Spiel-Arena gefunden.

68. Minute: Schreiber bewahrt die SGD vor dem 0:4! El Azzouzi sieht den im Zentrum lauernden Itten, der direkt per Kopfball auf das Tor zielt. Der Dynamo-Keeper reagiert blitzschnell und kann die Kugel ans Aluminium lenken, von wo aus sie aus dem Kasten hinausspringt!

65. Minute: Bobzien verliert den Ball gegen Raimund, beim eingeleiteten Konter kommt Itten aber nicht rechtzeitig an den Ball.

64. Minute: Alexander Ende zieht nach und bringt Jesper Daland für Matthias Zimmermann, der seinen Wechselspieler noch einmal richtig heiß macht.

62. Minute: Der sichtlich angefressene Thomas Stamm reagiert mit einem Doppelwechsel, er nimmt Jason Ceka und Kofi Amoako vom Platz. Für das Duo kommen Jakob Lemmer und Luca Herrmann ins Spiel.

Fortuna Düsseldorf macht das 3:0 gegen Dynamo Dresden

58. Minute: Es hatte sich in den letzten Minuten ein wenig angebahnt, Fortuna Düsseldorf stellt tatsächlich auf 3:0! Itten setzt sich links gegen Pauli durch und spielt mit viel Übersicht zum freistehenden Luca Raimund, der nur noch einschieben muss. Schreiber ist zum dritten Mal an diesem Tag geschlagen!

57. Minute: Düsseldorf ist jetzt wieder besser im Spiel, kommt wieder gut nach vorn. Eine Hereingabe von Raimund kann Wagner aber zur Ecke klären, den Standard pflückt Schreiber dann direkt aus der Luft.

56. Minute: Zimmermann unterbindet einen beginnenden Konter, indem er den Ball von Paulis Fuß grätscht, und feiert sich lautstark selbst für die Klärungsaktion.

54. Minute: Wagner greift Raimund im Zweikampf nach hinten ins Gesicht, der geht zu Boden. Konsequenzen hat das für Wagner aber nicht, sah aber ohnehin nicht nach Absicht aus.

53. Minute: Im Laufduell mit Ceka rutscht Iyoha aus, der Dresdner zieht nach innen, kommt dort aber nicht an Egouli vorbei. Seine anschließende Flanke klärt ein Fortune per Kopf.

51. Minute: Dynamo übernimmt zu Beginn des zweiten Durchgang die Kontrolle, Düsseldorf wirkt gerade nicht mehr ganz so spritzig wie zum Ende der ersten Hälfte.

47. Minute: Bobzien mit der Doppelchance! Der 22-Jährige kommt gefährlich über die linke Seite, seinen ersten Schuss blockt Oberdorf - allerdings wieder vor Bobziens Füße. Im zweiten Versuch bleibt er an Kastenmeier hängen. So kann man mal aus der Pause kommen!

46. Minute: Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine, Düsseldorf hatte seinen ersten Wechsel allerdings schon kurz vor der Pause genutzt.

Die zweite Halbzeit zwischen Dynamo Dresden und Fortuna Düsseldorf läuft

46. Minute: Weiter geht's! Düsseldorf stößt zur zweiten Halbzeit an. Hat Thomas Stamm in der Kabine die richtigen Worte gefunden, um sein Team wieder auf Siegkurs zu bringen?

Halbzeit: Ein Blick zum Parallelspiel offenbart weder für Dynamo noch Düsseldorf etwas Gutes, Eintracht Braunschweig führt nämlich mit 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Damit kann Düsseldorf die Niedersachsen nicht hinter sich lassen, die zudem genau wie die Fortuna auf einen Zähler an die SGD heranrückt.

Halbzeit: Was für ein wilder Schlagabtausch in der ersten Halbzeit! Zum ersten Mal überhaupt in der Rückrunde muss die SGD mit einem Rückstand in die Kabine gehen. Schon nach 17 Minuten lag das krisengeschüttelte Düsseldorf, das die letzten fünf Spiele allesamt verloren hatte, nach Toren von Itten und Iyoha mit 2:0 in Führung, Itten hatte auch den dritten Treffer auf dem Fuß. Doch Dynamo ist keineswegs chancenlos, hatte selbst gute Möglichkeiten, scheiterte aber meist an der Düsseldorfer Abseitsfalle oder einem bockstarken Kastenmeier. Mit diesem Tempo darf die Partie weitergehen - schafft Schwarz-Gelb den Turnaround?

Dynamo Dresden liegt zur Halbzeit mit 0:2 gegen Fortuna Düsseldorf hinten

Halbzeit: Das bleibt die letzte Szene der ersten Hälfte, Bauer pfeift zur Pause!

45.+2: Vermeij tankt sich durch die Düsseldorfer Hälfte und dringt in den Strafraum ein. Dort findet er aber nicht den richtigen Moment, um abzuschließen, sodass die mitgelaufenen Verteidiger ihm die Kugel abnehmen und klären können.

45.+2: Handspiel von Ceka im Mittelfeld, das gibt Freistoß für F95.

45.+1: Für Lenz ist vorzeitig Schluss, er muss kopfschüttelnd vom Platz. Für den Verteidiger kommt Luca Raimund ins Spiel..

45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

45. Minute: Ob das für ihn weitergeht? Lenz, der die letzten Wochen wegen Wadenproblemen ausgefallen war, sitzt auf dem Boden und hält sich die Wade. Es kommen Mediziner auf den Platz.

44. Minute: Itten foult Keller an der Seitenlinie und rückt dann den Ball nicht heraus, um eine schnelle Ausführung des Freistoßes zu verhindern. Das gibt ein paar mahnende Worte von Bauer.

41. Minute: Nach längerer Zeit mal wieder die Fortuna, und das hätte beinahe eine Kopie des 1:0 sein können! Kastenmeier schlägt den langen Ball zu Itten, der aber dieses Mal aus spitzerem Winkel und unter Bedrängnis auf Schreiber zugeht. Doch der Dynamo-Keeper kann seinen scharfen Abschluss parieren!

39. Minute: Was für verrückte Szenen jetzt! Immer wieder versucht die SGD es aus allen Winkeln, doch jedes Mal ist ein Düsseldorfer Bein dazwischen. Bei diesem Druck der Gäste ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Anschlusstreffer fällt.

38. Minute: Dynamo will den Elfmeter! Wagner geht nach einem Kontakt mit Itten im Strafraum zu Boden, Bauer lässt zunächst weiterlaufen. Läuft im Hintergrund ein Check? Nein, macht der Schiedsrichter klar.

36. Minute: Den Eckball klärt Düsseldorf genau vor die Füße von Hauptmann, der zurück in den Strafraum auf Sterner spielt. Weil dieser aber im Abseits stand, gehört der Ball der Fortuna.

34. Minute: Was für eine Parade von Florian Kastenmeier! Hauptmann sieht Wagner im Zentrum, der schließt zu zentral auf den Fortuna-Schlussmann ab, der sich trotzdem auszeichnen kann. Die Situation ist noch heiß, Kastenmeier rutscht bei einem weiteren Klärungsversuch weg, doch Iyoha köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Am Ende steht die nächste Ecke für die SGD.

33. Minute: Ben Bobzien! Der Linksaußen marschiert auf Kastenmeier zu und verfehlt das Tor nur haarscharf. Die Situation wäre aber ohnehin Abseits gewesen.

30. Minute: Auf dem Platz wird es zunehmend hitziger, bevor Sterner die Ecke ausführen darf, muss Bauer erst einmal mehrere Streithähne im Fünfmeterraum beruhigen. Der Eckstoß bringt dann nur einen weiteren, aus beiden Standards kann die SGD nicht mehr machen.

29. Minute: Sterner findet mit dem Freistoß den Kopf von Vermeij, der verlängert und dabei Oberdorf auf den Kopf trifft. Von dort springt der Ball fast ins eigene Tor, es gibt Ecke.

28. Minute: Lenz räumt Hauptmann ab, Bauer lässt zunächst kurz den Vorteil laufen, pfeift dann aber Freistoß für die SGD.

27. Minute: Freistoß im Mittelfeld für die SGD nach einem Foul an Ceka, der Ball geht aber erst einmal nach hinten anstatt nach vorne. Die Gäste wirken verunsichert.

25. Minute: Die Fortuna drängt auf den dritten Treffer. Die SGD bekommt einen Angriff nicht so richtig geklärt, der Ball landet in aussichtsreicher Position bei Alexandropoulos. Dieser drischt das Leder aber relativ weit über den Kasten.

22. Minute: Ljubicic gewinnt im Mittelfeld den Ball, sein Pass auf Itten wird aber von Pauli abgefangen. Das sah schon wieder gefährlich aus.

20. Minute: Düsseldorf ist sichtlich beflügelt von den beiden Treffern, presst jetzt seinerseits hoch und setzt Dynamo früh unter Druck. Immer wieder greifen die Hausherren aktuell aber auch aufs Foul zurück.

Fortuna Düsseldorf erhöht auf 2:0

17. Minute: Jetzt auch mal die Ecke für Fortuna Düsseldorf - und die beschert den Hausherren das 2:0! Die Kugel landet bei Emmanuel Iyoha, der es direkt probiert und noch etwas Glück hat, dass Wagner den Ball unhaltbar für Schreiber abfälscht. Dynamo protestiert, weil Hauptmann im Strafraum vorher umgerissen wurde. Überprüft wird das aber nicht.

Fortuna Düsseldorf erhöht auf 2:0. © Anke Waelischmiller/dpa

16. Minute: Es gibt Ecke für Dynamo, die über den Pulk in der Mitte hinweg zu Ceka fliegt. Der Rechtsaußen trifft den Ball aber nicht richtig und haut drüber.

15. Minute: Dynamo antwortet wütend, Vermeij flankt von rechts in Richtung Bobzien. Kastenmeier hat aber die Finger an der Flanke und verhindert so, dass der lauernde Flügelstürmer den Ball direkt abnehmen und aufs Tor bringen kann.

Fortuna Düsseldorf führt gegen Dynamo Dresden

11. Minute: Wie aus dem Nichts die Führung für Fortuna Düsseldorf! Gerade noch war Dynamo tief im Düsseldorfer Strafraum, dort kann Kastenmeier die Kugel aber abfangen. Dann sieht der Keeper Cedric Itten auf Höhe der Mittellinie und schlägt den langen Ball, Itten schüttelt seine beiden Verfolger ab und ist frei durch! Er hebt die Kugel über Schreiber, der machtlos zuschauen muss, wie der Ball zum 1:0 einschlägt.

Cedric Itten (r.) hebt den Ball über Schreiber zum 1:0. © Anke Waelischmiller/dpa

10. Minute: Dynamo läuft hoch an, sorgt schon früh im Spiel für starken Druck auf die Fortuna-Abwehr.

8. Minute: Amoako marschiert auf der linken Seite über das Feld und zieht nach innen, verpasst dann aber den Moment zum Abspielen oder Abschließen, Oberdorf kann ihn zurückdrängen.

5. Minute: Die erste Ecke der Partie gehört Dynamo. Rossipal bringt das Leder zu Bobzien, dann pfeift Bauer die Szene wegen Abseits ab.

4. Minute: Auch die Dynamo-Fans haben jetzt eine Choreografie ausgepackt.

Nach der Fortuna jetzt auch Dynamo mit der Choreografie. © TAG24/Thomas Nahrendorf

3. Minute: Schon jetzt die erste Verletzungsunterbrechung. Itten verpasst Pauli einen schmerzhaften Bodycheck, der Dynamo-Verteidiger bleibt liegen und hält sich die Rippen.

3. Minute: Jetzt kommt die SGD in den Strafraum der Fortuna, doch Vermeij rutscht aus, der Zug aus dem Angriff raus.

1. Minute: Düsseldorf legt direkt los und zeigt, dass es sich für heute etwas vorgenommen hat! Nach gerade einmal 40 Sekunden muss Schreiber nach einem Schuss von Iyoha das erste Mal eingreifen.

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Dynamo Dresden läuft

Anpfiff: Der Ball rollt, das Spiel läuft! Tom Bauer pfeift an, Dynamo hat den Anstoß.

18.23 Uhr: Während in der Merkur Spiel-Arena die Toten Hosen durchs Stadion schallen, bereiten die Heim-Fans eine Choreografie vor. Gleich geht's los!

Die Choreo der Düsseldorfer Fans. © TAG24/Thomas Nahrendorf

18.15 Uhr: Die Teams machen sich auf dem Rasen warm, noch ist auf den Rängen eine Menge Platz.

Die Mannschaften machen sich warm. © TAG24/Thomas Nahrendorf

18.11 Uhr: Tim Schreiber wünscht sich drei Punkte zum Geburtstag

Tim Schreiber kehrt an seinem 24. Geburtstag wieder in den Dynamo-Kasten zurück und hat ein klares Ziel. "Drei Punkte würd ich mir auf jeden Fall wünschen", sagte das Dresdner Geburtstagskind, "aber für mich wurde auch schon gesungen. Es ist auf jeden Fall ein toller Tag, zum Geburtstag hier spielen zu dürfen." Trotz des famosen Laufs in der Rückrunde bleibe das Team aber fokussiert: "Ich denke, wir treten trotzdem sehr bescheiden an. Wir kennen unsere Stärken, sollten nichts überstürzen, sondern klar bleiben und ruhig bleiben. Heute versuchen wir alles, um die drei Punkte mit nach Dresden zu nehmen. Es hat uns stark gemacht, dass wir eine Einheit bilden, das müssen wir weiter fortsetzen." Über das Thema Klassenerhalt wollte der 24-Jährige "gar nicht reden. Es kommt nur aufs Spiel heute an, alles andere ist heute egal."