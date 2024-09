Enttäuschung bei Dynamo nach Hansa-Remis riesig: "Haben mehr verdient"

Das bittere 1:1 gegen Hansa Rostock musste Dynamo Dresdens Niklas Hauptmann (28, l.) erst einmal verkraften. © Lutz Hentschel

"Wir haben mehr verdient", sagte ein enttäuschter Niklas Hauptmann (28) nach den intensiven 94 Minuten. "Wir haben die Chancen, das 2:0 zu machen, gelingt uns aber nicht. Erste Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, in der zweiten haben wir eine lange Druckphase mit vielen Standards, wo wir leider das zweite Tor nicht machen. Das müssen wir uns vorwerfen."

Mit in der besten Phase der Dresdner im zweiten Abschnitt schlug Rostock durch Ryan Don Naderi (21, 74.) zu. Da war allerdings Dynamo in Unterzahl, weil Vinko Sapina (29) außerhalb des Feldes wegen einer blutigen Nase behandelt wurde, er durfte in dem Moment nicht aufs Feld. Das zog den Schwarz-Gelben so ein bisschen den Stecker.

"Wir wurden dann unruhiger, wilder. Wir haben nicht mehr so viele zweite Bälle gewonnen wie vorher, haben unsere Struktur ein bisschen verloren", erklärte Innenverteidiger Lars Bünning (26).