Serie gerissen! Dynamo verspielt Führung gegen Elversberg und kassiert erste Pleite des Jahres
Dresden - Hiebe statt Liebe zum Valentinstag für Dynamo Dresden! Die Sportgemeinschaft hat eine frühe Führung vor heimischer Kulisse am Samstagabend gegen die SV Elversberg aus der Hand gegeben und das Zweitliga-Topspiel am Ende mit 1:2 (1:0) verloren.
Damit endete die Serie von vier ungeschlagenen Partien am Stück für Schwarz-Gelb mit der ersten Pleite des Jahres 2026 - und ohne Punkte, die im Abstiegskampf so wichtig gewesen wären.
Eigentlich fand die Mannschaft von Thomas Stamm dabei sehr gut in die Partie und belohnte sich früh durch einen 114-km/h-Hammer von Alexander Rossipal (12.).
Nach dem Seitenwechsel legten die Saarländer dann aber den Schalter um, drängten vehement zunächst auf den Ausgleich. Den erzielte schließlich Nicholas Mickelsen (58.), ehe Lukas Petkov das Spiel komplett drehte. Dynamo stemmte sich in einer wilden Schlussphase zwar nochmal gegen die drohende Niederlage, konnte sie aber nicht mehr verhindern.
In unserem großen TAG24-Liveticker könnt Ihr alle Highlights der Partie noch einmal nachlesen.
23.15 Uhr: Das sagt Thomas Stamm zur ersten Pleite des Jahres gegen die SV Elversberg
Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sprach Dynamo-Coach Thomas Stamm über ...
... den Spielverlauf: "Sehr gute erste Halbzeit von uns - ohne die fünf Minuten vor der Pause. Wenig qualitativ gute Chancen zugelassen, gerade in der Phase nach dem 1:0 müssen wir (...) höherstellen bis zur Pause. Das ist uns in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gelungen, die Intensität auf dem Platz zu bekommen. (...) Dann dreht das Spiel ein Stück weit, dann fällt das 1:2, aber hintenraus hatten wir genügend Möglichkeiten, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Und ich glaube, das wäre auch verdient gewesen."
... die zwei unterschiedlichen Halbzeiten: "Wir haben nicht mehr den Druck, die Intensität, den Mut gehabt. Aber wenn du so verteidigst wie in der ersten Halbzeit, dann kostet das auch Körner. Aber hintenraus haben wir es auch wieder besser hinbekommen. (...) Das muss auch unser Anspruch sein. Natürlich hat das aber immer auch was mit dem Gegner zu tun."
Dynamo Dresden kassiert erste Niederlage des Jahres gegen die SV Elversberg
Abpfiff: Dann ist das Spiel aus, Dynamo verliert gegen Elversberg mit 1:2.
90. Minute +9: Fast der späte Ausgleich! Keller verpasst am langen Pfosten um Zentimeter.
90. Minute +5: Im Gegenzug fällt vermeintlich die Entscheidung, weil Fröling eine Conté-Hereingabe ins eigene Tor lenkt. Doch der VAR kassiert den Treffer aufgrund eines vorherigen Handspiels wieder ein.
90. Minute +5: Und die Ecke wird brandgefährlich! SVE-Keeper Kristof rettet erst gegen Lemmer und dann auch noch gegen Rossipal bärenstark, während die Dresdner verzweifeln.
90. Minute +3: Lemmer zieht nach innen und hält drauf, der abgefälschte Ball geht ins Aus - Ecke.
90. Minute: Acht (!) Minuten werden nachgespielt.
89. Minute: Keidel hat es erwischt, der Rechtsverteidiger muss raus, Frederik Schmahl kommt für ihn ins Spiel.
88. Minute: Langsam aber sicher läuft Schwarz-Gelb hier die Zeit davon, Dresden wirft jetzt allerdings vor 29.155 Zuschauern auch alles nach vorn.
85. Minute: Sterner stoppt Günther unfair und sieht ebenfalls eine Gelbe Karte.
83. Minute: Fast die schnelle Antwort! Kutschke verlängert eine Flanke von rechts, dann kommt Daferner allerdings nicht mehr richtig ran und die Gäste bekommen die Kugel irgendwie von der Linie gekratzt. Wahnsinn!
83. Minute: Keller zieht bei einem Freistoß direkt drauf, Kristof wehrt das Leder zur Seite ab.
Lukas Petkov bringt SV Elversberg in Front
78. Minute: TOR für Elversberg, die Gäste drehen das Spiel. Beim ersten Versuch aus halblinker Position vom eingewechselten Lasse Günther ist Schreiber noch zur Stelle, doch der Ball fällt vor die Füße von Lukas Petkov, der anschließend reaktionsschnell zum 2:1 für die SVE einnetzt.
76. Minute: Herrmann hat den richtigen Gedanken, sein Steilpass auf Daferner jedoch nicht das richtige Timing. Da war mehr drin.
75. Minute: Fröling wird rechts im SVE-Strafraum gut freigespielt, seine flache Hereingabe kann die saarländische Defensive aber abblocken.
71. Minute: Nächster Doppelwechsel bei der SGD: Amoako und Ceka haben Feierabend, Herrmann und Fröling wirken jetzt mit.
71. Minute: Daferner vertändelt einen Ball nach schickem Zuspiel ziemlich fahrlässig, am Ende springt aber wenigstens noch eine Ecke raus. Die faustet Keeper Kristof zu Ceka, der zum Fallrückzieher ansetzt, aber das Tor verfehlt.
66. Minute: Amoako fällt Conté auf dem Anstoßpunkt und sieht die nächste Gelbe Karte.
65. Minute: Dynamo hat sich kurz geschüttelt und ist jetzt endlich im zweiten Durchgang angekommen.
60. Minute: Thomas Stamm reagiert mit einem Doppelwechsel: Lemmer und Daferner kommen für Bobzien und Vermeij.
Nicholas Mickelsen trifft zum Ausgleich für die SV Elversberg
58. Minute: TOR für die SV Elversberg, Mickelsen trifft zum 1:1-Ausgleich. Das hatte sich abgezeichnet! Ceka pennt in der Rückwärtsbewegung, weshalb der SVE-Linksverteidiger mit viel Platz links im Strafraum an den Ball kommt und die Kugel dann eiskalt mit der rechten Innenseite an Schreiber vorbeischiebt.
57. Minute: Petkov wird stark in den Lauf bedient und fällt dann im Zweikampf mit Müller. Braun zeigt allerdings sofort an, dass es keinen Elfer gibt.
56. Minute: Keidel bedient Zimmerschied im Strafraum, der dreht sich und schließt ab - drüber!
54. Minute: Die Saarländer werden hier von Minute zu Minute stärker und drängen auf den Ausgleich. Dynamo muss in dieser Phase aufpassen.
52. Minute: Keller geht an der linken Seitenauslinie volles Risiko gegen Mickelson und sieht dafür die Gelbe Karte von Schiri Braun. Dummerweise hat sich der Dynamo-Verteidiger dabei auch noch selbst wehgetan und muss behandelt werden. Für ihn geht es aber wohl weiter.
49. Minute: Erste gute Gelegenheit in der zweiten Hälfte für die SV Elversberg! Zimmerschied bedient den mitgelaufenen Rechtsverteidiger Felix Keidel rechts im Strafraum, der 22-Jährige knallt das Leder aber nur ans Außennetz.
47. Minute: Der Rossipal-Treffer ist für Dynamo übrigens ein gutes Omen: Es war bereits das vierte Tor des Linksverteidigers, zum vierten Mal das 1:0. Verloren hat die SGD anschließend kein Spiel mehr, gegen Münster gab es noch ein Remis. Mit vier Treffern und fünf Vorlagen ist der Abwehrmann nun auch der beste Scorer der Schwarz-Gelben.
Fährt Dynamo Dresden den Heimsieg ein?
46. Minute: Weiter geht's im Rudolf-Harbig-Stadion, die zweiten 45 Minuten laufen.
Halbzeit: Dynamo musste direkt am Anfang einen Schreckmoment überstehen, fand dann aber sehr gut in die Partie und belohnte sich früh in Person von Rossipal und seiner linken Klebe. Anschließend hatten die Hausherren das Geschehen im Griff und Chancen aufs Zweite - Ceka stand bei seinem Treffer aber im Abseits. Erst kurz vor der Pause konnte Elversberg mal länger Druck aufbauen, die Dresdner verteidigten aber konzentriert und führen verdient.
Dynamo Dresden geht mit Führung in die Pause
Halbzeit: Dann ertönt der Halbzeitpfiff, die SGD führt zur Pause verdient mit 1:0.
45. Minute+1: Elversberg will noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich, aber Dynamo wirft sich mit vereinten Kräften rein. Keller blockt einen Petkov-Schuss zur Ecke. Aus der entstehen ein kurzes Wirrwarr sowie ein Lattenknaller, davor hat Schiri Braun aber schon ein Foulspiel gesehen.
45. Minute: Zwei Minuten gibt es im ersten Durchgang obendrauf.
41. Minute: Bobzien setzt sich auf links stark durch, im Rückraum, wo seine Hereingabe landet, steht dann aber kein Dresdner.
39. Minute: Rohr führt einen Freistoß schnell in den Lauf von Zimmermann aus, die Dynamo-Abwehr passt allerdings gut auf und ist da.
37. Minute: Wieder rüber auf die andere Seite: Nach einer SVE-Ecke wird im Dresdner Strafraum kurz Ping Pong gespielt, am Ende kann sich Dynamo jedoch befreien.
36. Minute: Im Gegenzug Schwarz-Gelb, doch eine Ceka-Flanke auf Vermeij gerät etwas zu kurz, ein Elversberger Kopf kommt dazwischen.
35. Minute: Freistoß für die Gäste, Sterner köpft die Flanke aber sicher raus, im zweiten Anlauf packt Schreiber zu.
33. Minute: Nächster guter Angriff der SGD! Amoako treibt den Ball nach vorn, verpasst dann aber den Moment für den Pass auf Ceka. Stattdessen lässt er einen Gegner per Haken aussteigen und bedient Bobzien, dessen Schlenzer jedoch weit am Kasten vorbeisegelt.
29. Minute: Nun aber doch ein Lebenszeichen der "Elv". Poreba hält nach Mokwa-Ablage aus dem Rückraum drauf, Schreiber ist zur Stelle und hat den Flachschuss im Nachfassen.
29. Minute: Dynamo ist mittlerweile aber klar die bessere Mannschaft und gibt den Ton an.
Jason Ceka jubelt, aber das Tor wird zurückgenommen
25. Minute: TOR für die SGD, Jason Ceka erhöht gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber aus Elversberg auf 2:0 - aber der Treffer zählt nicht! Der VAR schaltet sich ein und entscheidet auf Abseits. Von oben sah es zunächst nicht danach aus, knappes Ding.
20. Minute: Bobzien zieht links in den gegnerischen Strafraum und hat auch reichlich Platz, sein Pass in die Mitte kommt dann aber nicht an.
20. Minute: Den Gästen fehlt im letzten Drittel noch die Genauigkeit, Dynamo versucht jetzt, nach Ballgewinn schnell umzuschalten.
17. Minute: Die Saarländer sind aktuell um eine schnelle Antwort bemüht, Dresden verteidigt aber tapfer, kann eine Ecke frühzeitig aus der Gefahrenzone klären.
Alexander Rossipal trifft zur Führung!
12. Minute: TOOOOOOR für Dynamo, Alexander Rossipal bringt die SGD mit 1:0 in Führung. Ein herrlicher Angriff der Schwarz-Gelben! Nach längerer Ballstafette spitzelt Hauptmann den Ball auf Bobzien, der nach links an die Sechzehnerkante für Rossipal ablegt. Der 29-Jährige hält sofort drauf und jagt das Leder mit seiner linken Klebe und 114 km/h in die rechte Tornetztasche. Keine Chance für SVE-Keeper Kristof.
11. Minute: Ein SVE-Freistoß aus dem Halbfeld stellt Schreiber vor keine großen Probleme, der SGD-Keeper fängt die Hereingabe sicher ab.
8. Minute: Die Gäste sehen bereits die erste Gelbe Karte der Partie: Poreba greift gegen Wagner zum taktischen Foul am Mittelkreis und unterbindet so einen Vorstoß. Braun zieht sofort den Karton.
7. Minute: Trotzdem startet die Sportgemeinschaft hier gar nicht schlecht ins Topspiel, insgesamt wirkt die Stamm-Elf sehr griffig und bemüht sich um den Weg in die Offensive.
4. Minute: Erste Riesenchance für die SVE! Ein langer Ball hebelt die gesamte Dresdner Hintermannschaft aus, Petkov scheitert dann aber im Eins-gegen-eins an Schreiber. Viel Glück für Dynamo, die Fahne blieb unten.
2. Minute: Auf der anderen Seite probiert es Rossipal, seine Flanke gerät aber etwas zu weit.
1. Minute: Der erste Angriff gehört den Gästen, Amoako fängt aber eine Hereingabe von links ab.
Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und der SV Elversberg läuft!
Anpfiff: Der Ball im RHS rollt, der Flutlichtkracher am Valentinstag ist unterwegs! Kann die SGD ihren Fans einen romantischen Abend mit drei Punkten bereiten?
20.24 Uhr: Die Hymne ertönt
Die Dynamo-Hymne ertönt, zuvor wird noch die Mannschaftsaufstellung verlesen.
Beachtlich: Die Anhänger ehren den Torschützen vom Dienst, Thomas Keller, schon vor seinem erst fünften Spiel im schwarz-gelben Trikot mit einem "Fußballgott". Der Innenverteidiger ist offenbar gut in Dresden angekommen.
20.14 Uhr: Fans schwören Dynamo Dresden auf Flutlichtkracher ein
Jetzt ertönen auch bereits die ersten "Dynamo"-Fangesänge aus dem K-Block.
Die Mannschaft versammelt sich noch einmal kurz vor der Wand aus Anhängern, dann geht es in die Kabine. In einer guten Viertelstunde ertönt der Anpfiff.
20.09 Uhr: Die Spieler wärmen sich auf
Beide Mannschaften sind inzwischen zur Aufwärmung auf den Rasen gekommen.
Derweil füllt sich das RHS nach und nach. Die rund 500 mitgereisten Elversberger haben sich schon größtenteils eingefunden, der K-Block platzt bereits aus allen Nähten. Die restlichen Ränge zeigen aber noch reichlich gelbe Farb-Sitzschalen.
19.42 Uhr: So hat die Konkurrenz gespielt
Unmittelbar vor dem Spiel steht Dynamo in der Live-Tabelle der 2. Liga auf dem 17. Platz.
Schlusslicht Greuther Fürth hat am Nachmittag bereits mit 0:1 gegen Kaiserslautern verloren, Düsseldorf und Preußen Münster (1:1) teilten sich schon gestern die Punkte. Der SCP hat auf Rang 16 damit zwei Zähler Vorsprung auf die SGD. Eintracht Braunschweig ergatterte ebenfalls einen Punkt gegen Darmstadt (2:2), steht mit 25 Zählern auf Rang zwölf. Nürnberg (29 Punkte) gelang mit einem 5:1-Sieg gegen Karlsruhe der Befreiungsschlag und der Sprung auf Platz acht. Magdeburg (15.), Kiel (14.) und Bielefeld (13.) müssen erst am morgigen Sonntag ran.
19.18 Uhr: So startet Dynamo Dresden in das Spiel gegen die SV Elversberg
Thomas Stamm tauscht im Vergleich zum 2:2 auf Schalke gleich viermal!
Julian Pauli fehlt also tatsächlich verletzt, dafür startet Geburtstagskind Friedrich Müller in der Abwehr. Amoako ist rechtzeitig fit geworden, Robert Wagner zurück, weshalb Luca Herrmann aus dem Mittelfeld rutscht. Ben Bobzien feiert sein Startelfdebüt und ersetzt Jakob Lemmer, vorn darf Vincent Vermeij für Christoph Daferner ran. Lars Bünning hat es hingegen nicht einmal in den Kader geschafft.
18.50 Uhr: Dynamo-Bus fährt ein
Die Hausherren lassen nicht lange auf sich warten und fahren eine Minute später ein.
18.49 Uhr: Elversberg ist als Erstes da
Die Gäste aus Elversberg sind als Erstes um 18.49 Uhr am Stadion angekommen.
18.40 Uhr: Lange Schlange vor K-Block! Fans trotzen Verkehrschaos in Dresden
Viele Fans haben dem Verkehrschaos schon getrotzt, vor dem K-Block warten Hunderte bereits gespannt auf den Einlass.
In unmittelbarer Nähe zum Stadion läuft der Verkehr aber auch flüssig, auch die Straßenbahnen aus Richtung Neustadt müssen im Moment nirgendwo warten.
18.20 Uhr: Wie schlägt sich Dynamo Dresden unter Flutlicht?
Die SGD durfte in dieser Saison bereits dreimal am Samstagabend um 20.30 Uhr ran - und erlebte dabei die ganze Bandbreite.
Das erste Zweitliga-Topspiel der Saison für Dynamo hatte es mit dem 3:3 am 8. Spieltag gegen den Karlsruher SC direkt in sich, Jakob Lemmer glich damals in der Nachspielzeit aus. Bei Holstein Kiel setzte es anschließend im späten Slot kurz vor Weihnachten am 17. Spieltag eine bittere 1:2-Pleite zum Abschluss der Hinrunde. Zuletzt feierte Schwarz-Gelb aber beim 1. FC Magdeburg mit einem 2:1-Erfolg in den Sonntag.
Mit Abendspiel Nummer vier ist die SGD übrigens Liga-Spitzenreiter, für Elversberg ist es die dritte Partie unter Flutlicht.
17.54 Uhr: Noch kein Sieg von Dynamo Dresden unter der Leitung von Robin Braun
Robin Braun aus Wuppertal wird das Topspiel heute Abend als Schiedsrichter leiten.
Für beide Teams ist das nicht unbedingt ein gutes Omen: Sowohl Dynamo als auch Elversberg warten noch auf einen Sieg mit dem 30-Jährigen als Haupt-Referee. Für die SGD setzte es zwei Niederlagen und ein Unentschieden, zuletzt eine 1:3-Pleite im April 2024 gegen den 1. FC Saarbrücken. Elfer oder Platzverweise hat Braun jedoch noch keine gegen die Sportgemeinschaft ausgesprochen. Die SVE verlor und teilte die Zähler je einmal.
Unterstützt wird der Unparteiische von seinen Assistenten Florian Heft (Neunkirchen) und Asmir Osmanagic (Stuttgart), Daniel Bartnitzki (Erfurt) agiert als Vierter Offizieller. Video-Schiri der Partie ist Nicolas Winter aus Hagenbach.
17.22 Uhr: Zwei Spieler von Dynamo Dresden müssen aufpassen
Robert Wagner und Stefan Kutschke droht mit je vier Gelben Karten der Ausfall am nächsten Wochenende gegen Hannover 96.
Insbesondere für die Mittelfeld-Leihgabe wäre es ein bitterer Karton, denn der 22-Jährige hat gerade erst seine Gelb-Rot-Sperre aus der Partie gegen Arminia Bielefeld abgesessen - und sich in kurzer Zeit zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft von Thomas Stamm gemausert.
Auf der anderen Seite teilen Bambasé Conté und Lukas Petkov dasselbe Schicksal, beide stehen im Moment ebenfalls bei vier Verwarnungen.
16.59 Uhr: Jason Ceka trifft auf seine alten Kollegen
Im Hinspiel stand SGD-Leihgabe Jason Ceka noch für den heutigen Gegner von Dynamo auf dem Rasen, der Flügeldribbler wurde in der 76. Minute eingewechselt. Es bleibt aber nicht das einzige Wiedersehen heute Abend im Rudolf-Harbig-Stadion.
Für den Rechtsaußen war es übrigens einer von nur sieben Auftritten im Trikot der SVE, sein Vertrag im Saarland läuft aber noch bis 2028. Außerdem ist es das zweite Duell am Stück gegen einen seiner Ex-Klubs, der 26-Jährige stammt aus der Schalke-Jugend und kehrte schon vergangenes Wochenende dorthin zurück.
Aufseiten der SVE kicken aktuell zwei ehemalige Dynamos: Tom Zimmerschied wechselte im Sommer 2024 aus Dresden nach Elversberg, avancierte dort zur Stammkraft und ist mit vier Assists zweitbester Vorlagengeber des Klubs. Meistens kommt der 27-Jährige auf der linken Seite zum Einsatz.
Auf der Bank wird zudem Ersatzkeeper Tim Boss Platz nehmen, der von 2018 bis 2020 bei der SGD spielte, hier aber ebenfalls nur die zweite Geige. Seinen einzigen Auftritt bekam er praktisch zum Abschied am letzten Spieltag der Saison 2019/20 gegen den VfL Osnabrück (2:2).
16.35 Uhr: Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und der SV Elversberg läuft heute im Free-TV
Fußballfans ohne kostenpflichtiges Abo schauen heute mal nicht in die Röhre: RTL Nitro überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV ab 20.15 Uhr.
Daneben reicht zum Samstag auch ein Abonnement beim Streamingdienst des Senders, RTL+, wo die Partie zusätzlich im Livestream gezeigt wird. Wie immer können zahlende Kunden aber auch auf Sky oder das dazugehörige Streamingportal WOW zurückgreifen.
16.20 Uhr: Personalknall unter der Woche! Die Lage bei der SV Elversberg
Seit Jahren beeindrucken die Saarländer mit ihrem sportlichen Werdegang, vergangene Saison schrammte der Klub aus der 13.000-Seelen-Gemeinde Spiesen-Elversberg nur knapp am Aufstieg in die Bundesliga vorbei.
Auch nach dem Abgang von Erfolgscoach Horst Steffen biss sich die Sportvereinigung diese Saison wieder im oberen Tabellendrittel fest und startete mit sieben Siegen aus den ersten neun Partien in die Spielzeit. Nach dem Winter-Abgang von Torjäger Ebnoutalib läuft es allerdings nicht mehr ganz so rund. In den letzten fünf Begegnungen sprang nur ein Erfolg bei zwei Remis sowie zwei Pleiten heraus. Vor einer Woche kassierte die SVE vor heimischer Kulisse gar eine 0:3-Abreibung gegen die Hertha.
Personell kann Trainer Vincent Wagner fast aus dem Vollen schöpfen, nur Linksverteidiger Lasse Günther und Mittelfeldmann Patryk Dragon fallen aus. Dafür sorgte der bisherige Verwaltungsvorstand Dr. Marc Strauß unter der Woche für Wirbel. Nach Wechselgerüchten bezüglich eines Abgangs zum 1. FC Kaiserslautern wurde der 41-Jährige vom Verein freigestellt.
16 Uhr: Verteilt Dynamo Dresden heute Geburtstagsgeschenke?
Am heutigen Abend könnte es gleich mehrere Gründe zum Feiern bei der SGD geben: Friedrich Müller wird nämlich 20 Jahre jung.
Vielleicht schenkt Coach Stamm ihm wegen der drohenden Ausfälle von Pauli und Amoako etwas Einsatzzeit, zuletzt stand der gebürtige Ostsachse aber viermal nicht im Kader. In der Abwehr dürften auch Claudio Kammerknecht, Lars Bünning und Lukas Boeder nach Minuten auf dem Rasen lechzen.
Ein Dreier würde die Ehrentag-Party sicher versüßen - und wäre auch ein verfrühtes Geschenk an Luca Herrmann und Trainer Stamm. Der SGD-Coach wird am kommenden Donnerstag 43, einen Tag später feiert der Mittelfeldmann seinen 27. Geburtstag.
15.40 Uhr: Die Personalsituation bei Dynamo Dresden
Thomas Stamm muss heute Abend eventuell seine Erfolgsformation der vergangenen Partien aufbrechen, denn es drohen zwei bittere Ausfälle.
Innenverteidiger Julian Pauli konnte aufgrund einer Platzwunde am Kopf aus dem Schalke-Spiel bis Freitag noch nicht trainieren. Der 20-Jährige hatte bereits 2024 nach einer heftigen Gehirnerschütterung mehrere Monate pausieren müssen, die alte Narbe ging wieder auf. Daher ließ die Sportgemeinschaft in diesem Fall bislang auch besondere Vorsicht walten.
Daneben schaffte es Kofi Amoako, der mit einer Fußgelenksverletzung aus dem Duell mit S04 gegangen war, unter der Woche ebenfalls nicht auf den Trainingsplatz. Sein Einsatz ist fraglich. Mit Luca Herrmann steht der passende Ersatz jedoch bereit, Robert Wagner kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurück. Außerdem fällt der langzeitverletzte Stammtorwart Lennart Grill (Knieverletzung) weiter aus.
15.20 Uhr: So viele Fans werden heute Abend erwartet
Bleiben wir gleich bei den Anhängern: Dynamo rechnet zum Flutlichtkracher mit 29.000 Zuschauern, rund 500 Fans reisen aus Elversberg an.
Komplett ausverkauft ist das RHS damit nicht, es gibt noch Resttickets.
15 Uhr: Anreise zum Topspiel könnte zum Problemfall werden
Dynamo bittet seine Fans, vor dem Spiel gegen Elversberg am Samstagabend rechtzeitig anzureisen. Der Grund sind eine Groß-Demo-Lage und der öffentliche Nahverkehr.
Insgesamt 14 Demonstrationen sind für den Samstag in Dresden angemeldet, die größten dürften die "Kein Platz für Nazis" gegen rechts sein. Manche sind auf der Homepage der Stadt Dresden bis 0 Uhr eingeplant.
Der zweite Grund ist der Hauptbahnhof. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilt, ist am Samstag ein erhöhtes Fahrgastaufkommen auf den Linien RE 3 (Hof - Chemnitz - Dresden) und RB 30 (Zwickau - Chemnitz - Dresden) zu erwarten. Insbesondere vor und nach dem Spiel könnten die Züge rammelvoll werden.
Dazu kommt die Sperrung des Dresdner Hauptbahnhofes wegen Bauarbeiten. Wer zum Hauptbahnhof möchte, muss in einen SEV-Bus umsteigen. "Der gesamte Abschnitt zwischen Dresden-Plauen und Dresden-Hauptbahnhof wird ausschließlich mit Bussen im Ersatzverkehr bedient", teilt die MRB mit.
14.45 Uhr: Gelingt Dynamo Dresden heute der erste Sieg gegen die SV Elversberg?
Es ist erst das vierte Aufeinandertreffen beider Vereine: Zur Premiere in der 3. Liga konnte sich die "Elv" in der Saison 2022/23 in Dresden mit 3:2 durchsetzen, anschließend gab es zwei Punkteteilungen.
Am 5. Spieltag der Hinrunde brachten Jakob Lemmer und Christoph Daferner die Stamm-Elf zweimal in Front, Younes Ebnoutalib glich aber jeweils aus. Das 2:2 fiel dabei erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Inzwischen kickt der Goalgetter jedoch bei Eintracht Frankfurt, worüber sich die Profis und Verantwortlichen an der Elbe sicherlich nicht beschweren werden. Mit zwölf Treffern ist der 22-Jährige auch Wochen nach seinem Abgang nämlich immer noch der beste Torschütze der Saarländer.
14.30 Uhr: Dynamo Dresden gegen die SV Elversberg im Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zum Spiel zwischen Dynamo Dresden und der SV Elversberg.
Die Sportgemeinschaft schielt auf die nächsten Punkte, aber heute steht nicht nur der Fußball im Fokus. Aufgrund einer Großdemolage in Dresden müssen die Fans bei An- und Abreise gut planen. Auch hierzu versorgen wir Euch mit den wichtigsten Meldungen.
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa