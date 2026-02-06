Er spielte zehn Jahre im Schalke-Nachwuchs! Dynamos Ceka trifft auf Ex-Klub

Dresden - Der dreifache Tanz mit dem Ex: Erst Magdeburg , am Samstag Schalke und nächste Woche Elversberg. Wobei Ex beim SVE nicht ganz richtig ist. Jason Ceka (26) ist von den Saarländern "nur" ausgeliehen. Trotzdem sind es kuriose Wochen für den 26-Jährigen.

Zehn Jahre lang spielte Jason Ceka (26) im Nachwuchs von Schalke. Jetzt kehrt er mit Dynamo zurück. © imago images/Revierfoto

"Ich komme nächste Woche gern noch mal zu euch zum Medientermin und spreche darüber", lacht er. Doch nun Gelsenkirchen, das ist dann doch etwas ganz Besonderes für ihn. Glück auf! Ceka ist in Essen geboren, kam 2011 über Rot-Weiss in die Knappenschmiede und durchlief zehn Jahre sämtliche Jugendabteilungen von S04 bis hin zur "U21" in der Regionalliga.

Er ist ein Junge aus dem Pott und weiß, dass Schalke nicht nur Fansein, sondern fast schon eine Religion in Gelsenkirchen ist. "Da gibt jeder alles für Schalke, das steht an oberster Stelle, kommt bei vielen noch vor der Familie", grinst. "Es ist aber auch schön, wenn man sieht, wie Fußball verbinden kann."

Mit Magdeburg hat er vor zwei Jahren schon einmal in der Veltins-Arena gespielt. Doch nun kommt er mit Farben, die dort ein No-Go sind: "Schwarz und Gelb", lächelt Ceka.

Die Farben des Erzrivalen Borussia Dortmund. Mit der Rivalität wächst im Ruhrgebiet jeder Junge auf.