Erste Pokal-Runde terminiert: Dann muss Dynamo gegen Düsseldorf ran!

Dresden/Aue - Die genauen Termine für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal wurden soeben bekannt gegeben: Dynamo empfängt am Sonntag, 18. August, um 18 Uhr den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf .

Die letzte Pokal-Partie von Dynamo Dresden war das Erstrunden-Aus 2022 gegen den VfB Stuttgart. Gegen Fortuna Düsseldorf will die SGD jetzt weiterkommen. © Lutz Hentschel

Erzgebirge Aue darf tags zuvor um 13 Uhr gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ran.

Der dritte sächsische Vertreter ist Bundesligist RB Leipzig. Der spielt ebenfalls am Samstag, 17. August. Die Bullen müssen 15.30 Uhr an der Essener Hafenstraße Farbe bekennen. Drittliga-Aufsteiger Cottbus empfängt am Montag, 19. August, um 18 Uhr Bundesligist Werder Bremen.

Während FCE-Gegner Gladbach mit diesem Spiel in die Saison startet, geht die 2. Bundesliga zeitgleich mit der 3. Liga los.

Trotzdem dürfte gerade Dresden nicht chancenlos sein, Partien unter Flutlicht haben ihren ganz speziellen Reiz. Das weiß die Dynamo-Familie nicht erst seit dem 4:1-Sieg über den Hamburger SV in der 1. Runde der Saison 2020/21 - damals gelang die Überraschung ebenfalls als Drittligist.

Vor vier Jahren war dann in der 2. Runde nach einem 0:3 gegen Darmstadt Schluss. Ein Jahr später überstand die SGD ebenfalls die 1. Runde nach einem 2:1 gegen Paderborn, danach setzte St. Pauli nach einem 2:3 nach Verlängerung das Stoppzeichen.

2022 verlor Dresden zum Auftakt gegen den VfB Stuttgart mit 0:1, im Vorjahr war Dynamo nicht dabei.