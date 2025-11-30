Rassismus-Attacke gegen Fortuna-Spieler! Dynamo-Coach Stamm findet deutliche Worte

Dresden - Er hätte feiern können. Endlich ein Heimsieg beim 2:1 gegen Düsseldorf ! Der zweite Dreier in Folge, runter von einem Abstiegsplatz. Aber Dynamo -Trainer Thomas Stamm (42) hatte es nach den insgesamt 102 Minuten die Sprache verschlagen. Erst die schwere Verletzung von Torhüter Lennart Grill (26), dann noch eine rassistische Beleidigung gegen einen Fortuna-Spieler.

Dynamos Cheftrainer Thomas Stamm (42) verurteilte den Rassismus-Vorfall, fand auf der Pressekonferenz deutliche Worte. © Picture Point / Gabor Krieg

Passiert ist es nahezu im gleichen Atemzug in der vierten Minute der Nachspielzeit. Als Grill behandelt wurde, kam der Ruf von dieser Seite.

"Ich habe eine Bitte an die Leute, nicht mehr ins Stadion zu kommen, die so etwas äußern", sagte er zur Pressekonferenz nach dem Spiel drastisch und richtigerweise.

Dem Coach war die Wut über den Vorfall deutlich anzumerken: "Das hat hier gar nichts verloren, nicht nur in diesem Stadion, sondern gar nicht in unserer Gesellschaft."

Der betroffene Düsseldorfer Profi Emmanuel Iyoha (28) ging im Anschluss an den hohlen Zwischenruf zu Schiri Lukas Benen (32), zeigte den Ruf an. Stadionsprecher Peter Hauskeller machte daraufhin eine entsprechende Durchsage.