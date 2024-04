Vom Ligakonkurrenten! Dynamos erster Neuzugang steht wohl fest

Dresden/Halle - Er kommt direkt von der Konkurrenz: Bei Dynamo Dresden steht der erste Neuzugang des Sommers offenbar fest! Mittelfeldspieler Aljaz Casar (23) verlässt den Halleschen FC ablösefrei und wechselt in die sächsische Landeshauptstadt.

Dort mauserte er sich zum Stammspieler, absolvierte bisher 64 Spiele, in denen er an neun Toren beteiligt war. Im Landespokal durfte Casar sein Team sogar bereits als Kapitän aufs Feld führen.

Im Sommer 2022 war Casar nach Stationen in seiner Heimat und in Österreich von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim nach Halle gewechselt.

Wie BILD und der MDR übereinstimmend berichten, wird der Slowene sein im Sommer auslaufendes Arbeitspapier in Halle nicht verlängern und stattdessen zum Ligakonkurrenten aus Dresden wechseln.

Tritt Casar bei Dynamo die Nachfolge von Paul Will (25) an? © Lutz Hentschel

Dabei ein besonderes Plus: seine Vielseitigkeit. Neben seiner Stammposition im defensiven Mittelfeld ist der Slowene auch im zentralen Mittelfeld zu Hause, half außerdem schon mehrfach als Innenverteidiger aus.

Das könnte Dynamo insbesondere deshalb zugutekommen, weil die Verträge von unter anderem Paul Will (25) und Luca Herrmann (25) im Sommer auslaufen und noch nicht verlängert wurden. Will kommunizierte bereits, dass er im Aufstiegsfall bleiben wolle, momentan ist das Saisonziel mit Platz vier allerdings in Gefahr.

Schon im Winter weckte Defensiv-Allrounder Casar wegen seines auslaufenden Vertrags Begehrlichkeiten, zahlreiche Zweitligisten wie etwa Hansa Rostock oder der Karlsruher SC sollen angeklopft haben.

Ein Transfer kam aber nicht zustande - nun könnte der 23-Jährige in der kommenden Saison trotzdem seine Fußballschuhe im Unterhaus schnüren, falls Dynamo doch aufsteigen sollte.