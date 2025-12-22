Erster Winter-Neuzugang perfekt! Dynamo leiht Ex-Magdeburger von der Konkurrenz aus
Dresden - Seit der Niederlage bei Holstein Kiel zum Abschluss der Hinrunde gilt bei Dynamo Dresden nur eine Devise: alles für den Klassenerhalt 2026! Am Montag startet die Offensive, denn die SGD präsentierte den ersten Winter-Neuzugang. Jason Ceka (26) wird von der SV Elversberg bis Saisonende ausgeliehen.
Das teilten beide Klubs am Montag mit. "Für Jason ist es wichtig, in der Rückrunde möglichst viel Spielpraxis zu sammeln. Dresden bietet ihm dafür sehr gute Voraussetzungen. Wir wünschen Jason eine erfolgreiche Zeit und freuen uns auf seine Rückkehr im Sommer", erklärte Elversbergs Sportvorstand Nils-Ole Book (39).
Ceka wechselte im Sommer vom 1. FC Magdeburg an die Kaiserlinde und unterschrieb dort einen Vertrag bis Ende Juni 2028.
Doch die erste Saisonhälfte verlief nicht so, wie sich beide Seiten das vorgestellt hatten. Der Offensivmann brachte es in sieben Spielen nur auf 65 Minuten Einsatzzeit, schoss dabei ein Tor.
Statt Aufstiegsrennen mit der SVE heißt es ab dem neuen Jahr für den gebürtigen Essener sportlicher Überlebenskampf in der 2. Bundesliga mit der SGD.
"Dynamo hat mir seit Beginn der Gespräche ein sehr gutes Gefühl gegeben. Natürlich möchte ich nach zuletzt weniger Spielzeit wieder mehr Einfluss auf dem Platz nehmen und hoffe, dass wir gemeinsam das große Ziel Klassenerhalt realisieren können", blickt Ceka voraus.
Er wird mit der Rückennummer sieben auflaufen. "Jason ist in der Offensive sehr variabel einsetzbar und hat darüber hinaus bereits nachgewiesen, dass er in der 2. Bundesliga ein wichtiger Faktor für sein Team sein kann", sagt Geschäftsführer Stephan Zimmermann (38).
Jason Ceka hat eineinhalb sportlich schwierige Jahre hinter sich
Schon in der Vorsaison spielte er in Magdeburg unter Trainer Christian Titz( 54) keine Rolle mehr, kam in der 2. Liga nur dreimal zum Einsatz und musste sich mit Einsätzen in der Oberliga Süd mit der zweiten Mannschaft zufriedengeben. Dort schoss er in elf Partien zehn Tore.
Im Jahr zuvor allerdings war er fester Bestandteil des Magdeburger Zweitliga-Teams, brachte es also in 23/34 auf 22 Einsätze mit einem Tor und zwei Spiele im DFB-Pokal.
Nach einem für ihn unbefriedigendem Jahr 2025 soll 2026 nun nicht nur für ihn, sondern gemeinsam mit Dynamo der sportliche Aufschwung folgen. "Mit ihm stellen wir uns in der vorderen Linie noch flexibler auf und können die Torgefahr in der anstehenden Rückrunde weiter erhöhen", erklärt Zimmermann.
Positiv ist, dass Ceka bereits zum Trainingsauftakt 2026 am 2. Januar dabei ist und anschließend mit dem Team ins Trainingslager in die Türkei reisen wird.
Titelfoto: Imago / Jan Huebner