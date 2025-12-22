Kiel-Sieg gegen Dresden: Genugtuung für Ex-Dynamo Harres

Kiel - Natürlich war es Phil Harres (23). Wie hätte es anders sein können? Natürlich war es der einst von Markus Anfang (51) verschmähte Stürmer, der Dynamo beim 1:2 eins auswischte. Natürlich genoss er das. Daraus machte er nach der Partie keinen Hehl.

Nach dem Ballverlust von Luca Herrmann liefen drei Kieler allein auf Tim Schreiber (l.) zu. Phil Harres musste nur noch zum 1:1 einschieben. © Michael Hundt/dpa

Zu schwach für die 3. Liga damals, die Umwege über Ulm, Viktoria Berlin und den FC Homburg, 1. Bundesliga mit Kiel, sieben Tore, der Abstieg, trotzdem war es für ihn 2025 ein gutes Kalenderjahr, das der 23-Jährige mit dem Tor gegen seinen Jugendverein abschloss.

Genugtuung? "Auf alle Fälle. Das fühlt sich gut an", sagte Harres, der von Dynamo in seiner Nach-Juniorenzeit herumgereicht wurde. Auf ihn gesetzt hatte keiner, Anfang schickte ihn ganz weg. Oder besser: Das Talent wurde verkannt. Dass ihm selbst das nicht gefallen hat, dafür hätte es den Kick gegen den Ex nicht gebraucht.

"Ich sage es mal so", begann Harres, dem man anmerkte, dass ihn das Thema aufwühlte. "Ich habe bei Dynamo viel gelernt, bin dem Verein für alles dankbar, für die positiven wie negativen Dinge. Daran bin ich gewachsen. Ich konnte fürs Leben lernen. Ja, ich habe mich über das Tor sehr gefreut", grinste der junge Stürmer.