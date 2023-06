Ex-Auer ist ab Juli ohne Vertrag: Wäre Köpke einer für Dynamo?

In den letzten drei Jahren spielte Pascal Köpke (27) für den 1. FC Nürnberg, absolvierte aber nur 30 Spiele, saß oft auf der Bank. Auch, weil er nach einer schweren Knieverletzung Monate ausfiel. © IMAGO/Zink

Der Vertrag des Angreifers läuft zum 30. Juni aus, der Gang eine Klasse tiefer wäre ein logischer Schritt, um wieder richtig Fuß zu fassen. Denn dass Köpke ein richtig Guter ist, hat der 27-Jährige schon 2015, als er vom Karlsruher SC zunächst per Leihe und ein Jahr später dann fest nach Aue ging, bewiesen.

In 18 Drittliga-Partien schoss er den FCE (zehn Tore) in Liga zwei. In 67 Zweitliga-Partien blitzte sein Können immer wieder auf. 20 Tore und elf Vorlagen waren eine ordentliche Quote, die dem damaligen Bundesligisten Hertha BSC satte zwei Millionen Euro Ablöse wert waren.

Nach zwei eher mageren Jahren im Oberhaus (13 Spiele/ein Tor und eine Vorlage) ging es dann für rund 800.000 Euro nach Nürnberg. Club-Coach Cristian Fiél (43) plant nächste Saison nicht mehr mit dem 1,77 Meter großen Außenstürmer, der auch im Sturmzentrum spielen kann.

Ob Fiél es im August 2019 - damals als Cheftrainer in Dresden - hat, ist nicht belegt. Zumindest wurde Köpke aber da bereits mit der SGD in Verbindung gebracht. Eine Leihe des Hertha-Stürmers stand damals im Raum, da eine Ablöse wohl viel zu teuer geworden wär. Vier Jahre später wäre Köpke kostenlos zu haben.