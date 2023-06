Wird Dynamo-Neuzugang Zimmerschied der nächste Erfolgs-Import aus Halle?

Tom Zimmerschied (24) ist Dynamos erster Neuzugang. Der Ex-Hallenser soll auf der Außenbahn groß aufspielen. © PR SG Dynamo Dresden/Dennis Hetzschold

Vergangene Spielzeit machte der Außenstürmer 34 Tore für den Halleschen FC in 34 Spielen und bereitete drei weitere vor - seine Leistungsdaten erinnern ein wenig an Pascal Sohm (31), der 2020 aus Halle in die sächsische Landeshauptstadt wechselte und die SGD zurück in die 2. Bundesliga schoss.

Beide sind Teil einer fast schon merkwürdig anmutenden Tradition. Denn Dresdner Sportgeschäftsführer scheinen sich gern einmal beim Saale-Klub zu bedienen.

Vergangene Saison holte Ralf Becker (52) Außenbahnspieler Jan Shcherbakovski (22) und Torhüter Sven Müller (27) zu Schwarz-Gelb, beide konnten sich letztlich aber nicht durchsetzen.

Müller war in der Rückrunde nur noch Keeper Nummer drei, Shcherbakovski gar an Regionalligist Energie Cottbus ausgeliehen.

Gut möglich, dass sie die SGD in dieser Transferperiode noch verlassen werden. Deutlich erfolgreicher waren da die zwei Neuzugänge aus dem Jahr 2020.

Vor zwei Jahren kamen Sohm und Sebastian Mai (29) aus Halle. Sohm machte in 42 Spielen acht Tore - das wichtigste am 38. Spieltag der Saison 2020/21 in Wiesbaden zur Drittliga-Meisterschaft.